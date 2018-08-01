超美原住民風公車亭 立體貓頭鷹設計吸睛

南港高中站公車候車亭透過立體裝置藝術改造，融入原住民圖騰、彩繪貓頭鷹意象，特色十足。（陳燕珩攝）

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等車民眾大讚，融入原住民風的候車亭很有特色，感覺煥然一新。（陳燕珩攝）
衛理女中站將大自然的山林色彩和原住民圖騰融入候車亭，整體造型吸睛。（北市公運處提供）

北市公車亭颳起原住民風！北市公運處鎖定「南港高中站」、「衛理女中站」2處，請來原住民藝術師米類（Milay）操刀，透過立體裝置藝術改造公車亭，融入原住民圖騰、彩繪貓頭鷹和山林等意象，選在8月1日原住民族日啟用，不少等車民眾都大讚，公車亭變得煥然一新，很有特色。

為了讓民眾了解原住民文化，去年公運處在12座公車亭做貼膜與裝飾設計，融入台灣各族原住民文化元素，推出後頗受好評。今年效果再升級，透過立體裝置藝術、鋼板彩繪、噴漆和圖騰座椅等，打造出更立體生動的候車亭。

公運處表示，南港高中站旁有北原會館，衛理女中站周邊有原住民文化主題公園，因此特別選這2處，以原住民族的靈鳥貓頭鷹和神聖的山林為主題，結合當地特色，讓整體意象更完整；這次改造是與台北客運合作，單座要價40萬元，未來也希望民間多多認領，共同打造公共藝術。

創作者米類分享，貓頭鷹在多數原住民社會裡象徵吉祥和傳遞幸福，南港高中站以貓頭鷹為設計主題，希望給乘客帶來好運；另外衛理女中站是以故鄉美好的生活日常為發想，將大自然的山林色彩和圖騰融入候車亭，讓忙碌的人們能感受到美好的風景。

現場等車的郭小姐說，早上送孩子經過覺得很特別，感覺是個全新的候車亭，加上旁邊有北原會館，搭配天橋、公車亭的原住民風設計，非常有整體性，擺脫了舊有呆版的公車亭形象，非常有特色；另有小朋友直呼貓頭鷹很可愛，「我很喜歡」。

(中時 )

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