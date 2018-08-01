連結南島民族 今啟動南島民族論壇

2018年08月01日 12:18 中時 李宜秦

啟動儀式上邀請台灣原住民表演。圖／李宜秦攝

今天是原住民族日，原住民族委員會將於明日在國家圖書館舉辦「2018南島民族論壇」，今舉辦啟動儀式，邀請吉里巴斯共和國、馬紹爾群島共和國、索羅門群島、諾魯、吐瓦魯、帛琉共和國、紐西蘭、菲律賓、馬來西亞、印尼、關島、美國夏威夷州等國代表，一同分享各國推動原住民歷史正義與轉型正義的經驗。

2008年我國與吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐魯瓦、菲律賓、紐西蘭等地共同創立「南島民族論壇」，今年更加入印尼、馬來西亞、關島與夏威夷4個會員，希望藉組織連結南島民族，以實現民主、善治、人權與永續發展的目標。

總統蔡英文出席啟動儀式，期許透過論壇，讓語言相似的南島民族能互相合作與交流，傳承傳統文化，讓我們能更貼近自己的歷史，她說「南島民族要有更多對話，透過語言交流與文化建立，努力合作以實現永續發展的目標」，另外蔡英文表示「雖然國內仍有人不了解原民轉型意義，但改變正在發生，政府會堅持做下去」。

南島民族是語言相似的民族，有許多學者認為台灣是南島民族的原鄉，學者指出距今5千年左右，台灣原住民將他們的語言傳播至復活島到馬達加斯加之間的廣大區域，讓南島民族成為擁有相似語言的民族。

由於相似語言的緊密連結，原民會主委夷將Icyang指出，原民會自2003年起舉辦南島民族的國際會議，邀請各國學者專家至台灣，一同探討南島民族的共同議題，包括部落治理、民族教育、民族自治、土地治理、文化資產保留等。

(中時 )