影》最新F-15X火力破表！可攜超過20枚飛彈

2018年08月01日 12:37 中時電子報 何宜玲

美國飛機製造大廠波音公司(Boeing)正在推出一款最新型號的F-15X戰機，它可以攜帶超過20枚飛彈，是一般戰機載彈量的3倍多，可以說是創下紀錄！

根據《防衛一號》(Defense One)報導，波音日前積極向美國空軍推銷一款最新型號的F-15戰機。根據軍方和業界消息人士指出，這款名為F-15X的最新飛機可以裝載的火力打破過去所有紀錄。這架F-15X能夠外掛超過20枚空對空飛彈，數量大約是一般戰機的3倍多，也是目前所有美國空軍戰機中的最高紀錄。

另據《大眾機械》(Popular Mechanics)報導，由於F-15戰機設計早在匿蹤效果之前，因此它並不是一架隱形戰鬥機。它的優勢主要在於可攜異常強大的火力。最新F-15X在不需要考慮匿蹤性能的前提下，可以將所有飛彈掛在機身和機翼下，進行攜帶。而去年，波音早已將飛彈掛載量提升到16枚，今年更大幅增加到20多枚。

此外，F-15X戰機還擁有更加現代化的飛行操控裝置、駕駛艙顯示器和雷達。

(中時電子報)