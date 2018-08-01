加強「愛軍教育」 大陸解放軍今年將開放600餘個軍營

2018年08月01日 13:22 中時 楊家鑫

在大陸解放軍建軍91周年之際，大陸官媒新華社報導稱，今年全軍首批共遴選確定600餘個軍營，覆蓋大陸31個省市的多個大中城市，含陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍兵種和武警部隊，包括師、旅、團、營、連等不同層級的單位，將陸續向社會開放。目的是為普及加強全民國防教育、增進人民群眾對人民軍隊的瞭解和熱愛、讓軍人成為全社會尊崇的職業。

8月1日是中共解放軍建軍91周年，大陸官媒新華社報導指出，大陸國家國防教育辦公室表示，根據《中國人民解放軍軍營開放辦法》，今年全軍首批共遴選確定600餘個軍營開放單位，覆蓋全國31個省（區、市）的多個大中城市，含陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍兵種和武警部隊，包括師、旅、團、營、連等不同層級的單位。

報導稱，首批軍營開放單位既注重從基礎設施較好、歷史榮譽厚重、現代化水準較高的部隊中遴選，也注意選取一些訓練、工作條件相對艱苦的作戰部隊，讓廣大民眾既全面瞭解國防和軍隊改革發展成就，也切身感受部隊官兵艱苦奮鬥的精神風貌。

大陸國家國防教育辦公室介紹，經批准的軍營開放單位近期將相對集中組織軍營開放活動。未來一段時間，這些單位將綜合考慮部隊訓練實際，結合重大紀念日、節慶日等靈活確定開放時機並適時向社會發佈，組織一系列主題聚焦、形式多樣的開放活動。

報導強調，這是新時代發揮軍隊資源優勢、普及加強全民國防教育的實際舉措，對於增進人民群眾對人民軍隊的瞭解和熱愛、讓軍人成為全社會尊崇的職業、激勵廣大官兵投身強軍興軍偉大實踐，具有重要意義和作用。

(中時 )