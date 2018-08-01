馬如風才驟逝 八點檔《幸福》製作人開腦辭世

2018年08月01日 12:58 中時 洪秀瑛

呂燁濱驟逝，民視上下深感遺憾心痛。

呂華濱。（取自臉書）

資深演員馬如風剛演完八點檔《幸福來了》發生猝死憾事，剛傳出《幸福來了》製作人之一呂燁濱（綽號眼鏡）今早病逝於雙和醫院，據知半個月前進行開腦手術，術後一度昏迷，後引發細菌感染，今晨宣布不治，享壽60歲。《幸福》劇組接連2位幕前幕後人員往生，民視上下陷入一片哀傷中。呂燁濱製作過最為人知的作品就是民視長壽劇《親戚不計較》。

民視執行副總許念台剛剛表示，呂燁濱多年前罹患肺癌，治療後轉移至腦部，先前以雷射方式做腦部治療，也動過多次手術，這次復發後，半個月前再動腦，術後在加護病房觀察，後來轉到普通病房，疑似感染問題又送回加護病房。

許念台說，令人感慨的是，呂燁濱多年來堅強抗癌，有問題就治療，製作《幸福來了》過程，人已不舒服，仍堅持在工作崗位，努力維持高收視，戲剛殺青，原本想說可以好好治療身體，沒想到撒手人寰。民視將會協助家人處理後事，呂燁濱幾個小孩也都在工作，經濟上沒有太大問題。

與《幸福來了》的演員群。（取自臉書）

呂燁濱是民視資深製作人辭世，民視上下深感遺憾心痛。剛製作完八點檔《幸福來了》，拍攝過無數部戲劇，每檔戲都創下的高收視，外景時都親力親為跟著拍攝全台跑透透，尤其是連續劇《親戚不計較》播出7年，陪伴許多鄉親度過晚間精華時段，總是戴著一副眼鏡在片場笑臉迎人，個性隨和親切的他，人脈廣闊，不管是演員或協助拍攝單位都對他愛戴不已，個性真誠的他已真心對待每一個人，讓他贏得好人緣。

除了為戲拍攝，常常也藉著日常生活發生的事情來提醒觀眾，製作人呂燁濱曾經說，有一回他到南部替參加選舉的朋友站台，結果車停在路邊，車窗被打破，錢也被偷了，他也把自己的這個例子寫進劇裡，提醒大家不要大意，用心來做戲讓大家印象深刻，個性體貼的他不但對於演員與工作人員照顧有加，除了過年過節心意滿滿的禮品之外，他也會為了大家去廟裡拜拜替大家祈福，用真摯的心為大家求平安，希望把平安快樂帶給大家。

《菅芒花的春天》和《春天後母心》都由呂燁濱執行製作。

民視開台大戲《菅芒花的春天》和《春天後母心》都是由他擔任執行製作，呂燁濱製作從1999年開始製作膾炙人口七點半檔長壽戲劇，由李王羅和卓勝利主演的「親戚不計較」，本劇改編自廖風德原作小說《隔壁親家》，1999年12月15日開播，共播出2248集，播出長達將近7年時間收視更是屢創新高，而近年來他製作的十點檔《廉政英雄》已及由胡宇崴及劉香慈領銜主演的《新兵日記之特戰英雄》民視八點檔大戲由梅芳、林在陪柯叔元《風水世家》和雷洪、方馨等人主演的《幸福來了》更是屢創下高收視。

(中時 )