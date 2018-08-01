民進黨團提案以議會名義連署譴責取消2019東亞青運 議會將列入分組討論

民進黨團總召李天生於市議會中提案，要求市議會應全力支持市府提出申復，獲得民進黨籍市議員熱烈迴響！（陳世宗攝）

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國民黨團批民進黨團「自己捅的婁子、自己補」，要求民進黨團針對2020年東京奧運台灣正名運動先道歉並收回。（陳世宗攝）

台中市遭到取銷2019第一屆東亞青年運動會主辦權！台中市議會民進黨團1日舉行記者會並在市議會中提案，要求以台中市議會名義支持市府提出申復，並呼籲不分黨派一起參與連署；國民黨團書記長李中說，民進黨團應先收回日前舉辦的2020東京奧運台灣正名聯署，並向市民道歉！

民進黨籍市議員李天生、楊典忠、曾朝榮等人，1日在記者會中高舉「全力支持台中市政府提出申復」、「不分黨派參與連署」等海報；高喊「不分藍綠」、「團結支持東亞青運」口號，表達民進黨團對東亞青運的立場。

黨團總召李天生說，自2014年台中市爭取到東亞青運後，各項籌備工作都如期如質展開，不僅已投入6億7672萬元，籌備過程中也備受東亞奧會肯定；台中市不應因政治原因被剝奪主辦權，亦違反東亞奧會會章明定「推廣東亞地區之奧林匹克運動」的宗旨。

李天生並於市議會提案，要求市議會應全力支持市府提出申復，獲得民進黨籍市議員熱烈迴響；國民黨團卻高舉「自己捅的婁子自己補」看板；要求民進黨先處理日前紀政在民進黨團舉行的記者會，針對2020年東京奧運台灣正名運動先道歉並收回。

國民黨團說，今年5月4日國際奧會執行委員會告知中華奧會決議「不予核准」中華奧會變更名稱。民進黨團卻在5月10日舉辦一個由紀政、蔡明憲發起的「2020東京奧運台灣正名公投提案&連署行動」記者會，是否刺激國際奧會成員民眾自有定奪。

李中痛批，民進黨團在敏感時機舉行正名運動記者會導致東亞青運被取消，已經實質傷害到運動員參賽的權益，應勇於承擔並向運動員道歉，更要做出真正消除奧運會員國疑慮的補救舉措，這比起在議會消費東亞青更有實質意義！

議長林士昌見雙方爭議不休，即裁示「列入提案交由委員會進行分組審查討論」。

(中時 )

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