青年入陣政治實習計畫第三年 民進黨提供每月1.3萬津貼

2018年08月01日 13:07 中時 曾薏蘋

民進黨「2018青年入陣：政治實習計畫」啟動，開放青年從政管道，民進黨副秘書長徐佳青今表示，計畫提供的不只實習每月1萬3000元津貼，更給予年輕人探索未來發展可能性的機會；此外，國會實習結束後民進黨會有進一步媒合政治相關工作。

徐佳青指出，國會實習計畫正式邁入第三年，今年第一階段面試書面審查錄取35位，再從中挑選18位進入立法院實習。去年的計畫有超過七成願意投入政治工作，有3位受留任為國會助理、2位考上外交特考，而回到校園繼續完成學業的實習生，也表示未來仍想投入政治領域。

二度參與計畫的民進黨立委施義芳也在會中分享參與實習計畫的經驗，並提出今年度的徵才條件，與對實習助理的期許，鼓勵對議事運作、處理選民服務、制訂政策、法案研議有興趣的青年報名實習。去年參與國會實習，擔任余宛如委員助理的李岳烜，也以學長身份現身說法，分享實習過程中的點點滴滴，及後來如何獲得進一步發展的機會。

徐佳青表示，在長期培養青年的過程中，民進黨是最有制度與方法的政黨，能夠提供對政治有興趣的青年一展長才的機會。更重要的是，讓許多對公共事務有興趣的年輕朋友，在探索職業的初步過程中，能從國會實習計畫得到更多資訊。

民進黨發言人何孟樺表示，青年部也將針對今年度的國會實習生辦理6場培訓，主題包含預算審查、法案撰寫、記者會與公聽會辦理、選民服務、新媒體操作與運用等，讓實習生們在上戰場前與投入作戰後，都能隨時獲得足夠「彈藥」支持。

何孟樺強調，即日起至8月10日開放網路報名。首輪選出35位，經實地面試、培訓後，將選出18位實習助理進行為期四個月，即一個會期的實習，每月1萬3000元津貼，每月工時上限為80個小時，並有勞、健保。青年部今年將與黨籍不分區、兼任黨務主管，或曾參與計畫的立法委員合作，參與本次計畫的立法委員包含立法副院長蔡其昌，及立委江永昌、余宛如、呂孫綾、吳玉琴、吳思瑤、吳焜裕、李麗芬、周春米、姚文智、施義芳、黃偉哲、陳曼麗、蔡易餘、蔡適應、蔣絜安。

(中時 )