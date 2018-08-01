與黨國命運緊緊連結 大陸擬在宗教場所升掛五星旗

友善列印
中時

在敏感的宗教問題上，大陸中央一貫極為重視。新華社報導稱，日前大陸全國性宗教團體聯席會議在北京舉行，各全國性宗教團體和中華基督教青年會全國協會、中華基督教女青年會全國協會在會上提出，在宗教活動場所升掛國旗發出的共同倡議。目的是為了強化宗教界和信眾的國家意識、公民意識，更加自覺地把黨的命運、國家命運、自身命運緊緊連結在一起。

大陸官媒新華社報導指出，全國性宗教團體聯席會議第6次會議7月31日在京舉行。會議指出，在宗教活動場所升掛國旗，有利於宗教界人士和信教群眾「強化國家意識和公民意識，鑄牢中華民族共同體意識，更加自覺地把黨的命運、國家命運、自身命運緊緊連結在一起。」

報導稱，會議強調，各宗教應廣泛開展各種形式的學習宣講活動，組織宗教界人士和信教群眾學習憲法、國旗法等，學習國旗基本知識和升掛禮儀，以及五星旗所承載的革命先烈光輝事蹟等。並鼓勵宗教界人士和信教群眾撰寫解讀文章和心得體會，不斷增強尊重國旗、愛護國旗、維護國旗尊嚴的意識。

會議指出，全國性宗教團體要率先垂範，從自身做起帶好頭。要按照國旗法規定，結合各宗教實際，制訂和完善升掛國旗的制度，督促團體駐地、全國性宗教院校和直屬宗教活動場所嚴格執行，以制度保障倡議的落實，在宗教界發揮示範表率作用。

據悉，大陸全國性宗教團體聯席會議成立於2016年，隸屬大陸國家宗教事務局管轄。由佛教協會、道教協會、伊斯蘭教協會、天主教愛國會、天主教主教團、基督教三自愛國運動委員會、基督教協會、中華基督教青年會全國協會、中華基督教女青年會全國協會等宗教團體組成。

(中時 )

唐維忠任大陸空軍航空大學校長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。