與黨國命運緊緊連結 大陸擬在宗教場所升掛五星旗

2018年08月01日 13:21 中時 楊家鑫

在敏感的宗教問題上，大陸中央一貫極為重視。新華社報導稱，日前大陸全國性宗教團體聯席會議在北京舉行，各全國性宗教團體和中華基督教青年會全國協會、中華基督教女青年會全國協會在會上提出，在宗教活動場所升掛國旗發出的共同倡議。目的是為了強化宗教界和信眾的國家意識、公民意識，更加自覺地把黨的命運、國家命運、自身命運緊緊連結在一起。

大陸官媒新華社報導指出，全國性宗教團體聯席會議第6次會議7月31日在京舉行。會議指出，在宗教活動場所升掛國旗，有利於宗教界人士和信教群眾「強化國家意識和公民意識，鑄牢中華民族共同體意識，更加自覺地把黨的命運、國家命運、自身命運緊緊連結在一起。」

報導稱，會議強調，各宗教應廣泛開展各種形式的學習宣講活動，組織宗教界人士和信教群眾學習憲法、國旗法等，學習國旗基本知識和升掛禮儀，以及五星旗所承載的革命先烈光輝事蹟等。並鼓勵宗教界人士和信教群眾撰寫解讀文章和心得體會，不斷增強尊重國旗、愛護國旗、維護國旗尊嚴的意識。

會議指出，全國性宗教團體要率先垂範，從自身做起帶好頭。要按照國旗法規定，結合各宗教實際，制訂和完善升掛國旗的制度，督促團體駐地、全國性宗教院校和直屬宗教活動場所嚴格執行，以制度保障倡議的落實，在宗教界發揮示範表率作用。

據悉，大陸全國性宗教團體聯席會議成立於2016年，隸屬大陸國家宗教事務局管轄。由佛教協會、道教協會、伊斯蘭教協會、天主教愛國會、天主教主教團、基督教三自愛國運動委員會、基督教協會、中華基督教青年會全國協會、中華基督教女青年會全國協會等宗教團體組成。

(中時 )