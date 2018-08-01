蔡總統稱原住民受壓迫400年 林明正：怎沒批判日人殖民統治？

2018年08月01日 12:53 旺報 潘維庭

蔡總統1日上午出席「南島民族論壇」開幕式時強調，她能體會400年來原住民族受到壓迫與忽視的心情，新黨青年軍林明正表示，「這段話看的讓人莫名其妙，因為台灣原住民被壓迫，是日本人造成的，與漢人何干？」

林明正提到，清朝施行「護番保產」。清朝收復台灣後，施行「護番保產」政策，禁止漢人侵吞原住民土地，原住民可向開墾漢人收取番租，基本生活無虞。吳子光《肚皮集》卷17〈紀番社風俗〉中記載岸里社潘家（平埔族的巴則海族最大的群落，社址在今台中市神岡區一帶），「菜餚點心、香味俱全」，可見生活優渥。

其次，林明正指出，日本人在占領台灣後，強占原住民土地。1895年10月，頒布日令第26號〈官有林野及樟腦製造業取締規則〉，一瞬間台灣原住民喪失了土地所有權。日本總督並開始著手「理蕃」，在佐久間左馬太的「五年理蕃計畫」中，就對原住民發動了160多次的「理蕃戰役」。原住民與漢人一樣，遭到歧視性的對待，甚至被殖民者驅使成為戰爭的馬前卒。

最後林明正表示，南島民族源自中國。2011年9月馬祖亮島挖掘出一具人骨骨骸，經碳14年代測定為距今8200年的人類遺骸，2012年7月又發現另外一具，測定為距今7590至7530年，這兩具骨骸分別被命名為「亮島人」1號與2號。

林明正稱，根據骸骨的DNA分析，證實他們是現今南島語族的祖先，並可就此推論大陸東南沿海一帶可能是近1萬年以來「原南島語族」的祖居地之一。這項發現否定了獨派的「出台灣說」，台灣並非南島民族的發源地。

林明正認為，綜上所述，蔡英文既然說要轉型正義，那就該批判日本人的殖民統治，壓迫台灣原住民族，同時回歸認同自己是中國人的身分。因為不管是台灣的漢人還是原住民族，都來自中國，「所謂四百年的壓迫與悲情，只要回歸祖國即可終結，何需痴痴等待民進黨虛情假意，實際上是撕裂台灣族群和諧騙人的『轉刑鎮義』呢？」

(旺報 )