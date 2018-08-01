新北市長選情 親綠民調鬧自家人打自家人

2018年08月01日 12:50 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

親綠民調真的跟人家不一樣！新北市長選舉激戰，台灣世代智庫7月27日公布「新北市長選情民意調查」結果顯示，兩位參選人蘇貞昌與侯友宜的支持度呈現五五波，差距2.0個百分點；新台灣國策智庫接著在7月31日發布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」民意調查，其中新北市民國兩黨參選人支持度各為30.8%及48.0%，差距17.2個百分點。兩民調相距4天，結果相差近15個百分點，鬧出自家人打自家人劇情。

對於台灣世代智庫民調，新北市立法委員高志鵬曾分析，蘇貞昌40.6%與侯友宜42.6%支持度，呈現五五波符合實際選情狀況。新北市議員羅文崇則提蘇貞昌的行政能力與魄力有目共睹，越來越能反應在蘇貞昌的支持上。而侯友宜家族所擁有的大群館，在民進黨全面攻擊下，侯友宜支持度亦有所壓抑。台灣世代智庫是由蔡英文嫡系立法委員陳明文以其人脈及子弟兵發展創設的。

不過，由凱達格蘭基金會掌控的新台灣國策智庫卻在7月31日發布相關民意調查，新北市長選情數據又把蘇貞昌支持度打回原形，在不提候選人名字情形下，新北市民進黨候選人支持度為30.8%、國民黨候選人支持度48.0%，民進黨候選人支持度大輸17.2個百分點。在調查時間緊臨及無重大事件發生下，兩民調差異大令人驚訝，只能說鬧出自家人打自家人劇情。

(中時電子報)