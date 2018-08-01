腳腫頻尿走不遠 竟是靜脈曲張造成

2018年08月01日 12:54 中時 鄭郁蓁

72歲吳先生，長期都有運動習慣，平日運動輕易可走2、3公里，近兩年來兒子發覺他走路腳程漸減，出門旅遊時常喊走不動，夜尿情況較以往嚴重，一晚甚至要起床5到10次，吳先生一直自認是年紀增加攝護腺肥大的關係，不以為意，在兒子要求下勉強至泌尿科求診，檢查發現攝護腺肥大程度尚好，雙側下肢腫脹，轉診至靜脈血管外科。

書田診所靜脈血管外科主任游堂振表示，吳先生在早上就出現足踝水腫、小腿脹痛發熱、皮膚出現褐色斑點合併癢感，每到下午疲倦不堪，見到椅子就想抬腿，夜尿頻繁影響睡眠。以靜脈血管外科專用超音波檢查顯示雙側大隱靜脈明顯脹大併有嚴重大隱靜脈曲張主幹瓣不全。

游堂振指出，大隱靜脈曲張主幹瓣不全是指大隱靜脈主幹瓣不能正常發揮作用，會導致大隱靜脈逆流自鼠蹊部隱股靜脈交界直下，嚴重時就像瀑布沿大隱靜脈主幹下落到腳踝，使得靜脈血不能有效回流。一開始仍可正常行走，但當血液累積在下肢，就會感到腳步沉重、疼痛、腫脹、走不動，靜脈跛行的現象。

大隱靜脈主幹瓣不全為何會引起夜尿增加？游堂振說，大隱靜脈主幹瓣失常使得靜脈血不能有效回流，雙側下肢中午後會累積身上大部分的血液，回流至心臟的血減少，使得白天排尿減少，當夜間躺平時血液回流心臟的血量增加，夜尿次數就增加。

游堂振提醒，靜脈瓣膜不全逆流會因年老靜脈鬆弛而惡化，一般65歲以上易出現，靜脈曲張不一定會看到「浮腳筋」，可多留意家中長輩是否出現走路距離變短、下肢午前腫脹水腫、下午易倦累、易發脾氣、夜尿頻次增加等相關症狀，儘早至靜脈血管外科檢查才能正確診斷，有效治療，改善生活品質。

(中時 )