清潔車位置報你知！「台中垃圾清運大車隊」APP改版升級

2018年08月01日 13:25 中時 盧金足

「台中垃圾清運大車隊」APP1日升級2.0版本，可查詢清潔車清運時間、地圖查看清潔車即時位置。（盧金足翻攝）

針對第一次使用APP的民眾，台中環保局貼心提供懶人包及常見問題等資訊查詢服務，讓倒垃圾時更加方便有效率。（盧金足翻攝）

「台中垃圾清運大車隊」APP從1日起升級2.0版本，除可查詢清潔車清運時間、地圖查看清潔車即時位置，也能設定清運到點推播，並新增以「少女的祈禱」推播提示音樂，提醒民眾提前準備前往清運點，讓倒垃圾更方便；剛開始用APP的民眾，貼心提供懶人包及常見問題等資訊查詢，讓倒垃圾時更加方便有效率。

環保局長白智榮指出，新版的APP將主頁面嶄新設計、版面簡化，常用的功能「最新消息」、「清運查詢」、「我的最愛」放置首頁，其餘功能則收納入「其他服務」，貼近使用者習慣，讓民眾更簡易操作。

白智榮表示，「台中垃圾清運大車隊」APP自2014年底至今下載次數已達6萬多次，環保局逐年蒐集民眾使用上的建議，因應Google maps使用政策異動，即日起全面改版升級「台中垃圾清運大車隊」APP，歡迎市民下載最新版本，及時掌握垃圾車的即時位置，輕鬆倒垃圾車，不必擔心錯過時間，追著垃圾車跑。

(中時 )