高二入選奧林匹亞國手 菜鳥沈耕宇奪世界金牌

2018年08月01日 13:25 中時 張祈

國立花蓮高中高二資優班學生沈耕宇（左二）榮耀歸國，父親沈維明（右二）指導老師張瑞雅（左）及班導師莊文治（右）皆於有榮焉。（張祈攝）

國立花蓮高中高二資優班學生沈耕宇，高一就精通大一生物學課程，歷經一年選拔，以新人之姿獲選台灣國際奧林匹亞生物科選手，在全球68個國家、261位參賽選手中，脫穎而出拿下世界金牌，也獲得國內大學保送資格，沈耕宇今受訪說，對於未來方向仍不設限，現階段想精進英文對話能力及加強體能。

國際奧林匹亞競賽是自然科學競賽最高殿堂，選手從全國初賽、複試到全國選訓營，生物科選拔一路從近1萬人、500人到30名選手進入兩周的選訓營，篩選出8名培訓國手接受1個月的集訓，最後篩選出4名代表國手，7月15日前往伊朗參賽。

「想學的，就想學得更好」沈耕宇說，對生物特別有興趣，除了正規課程外，花很多時間在延伸學習，高一期間就自學大一程度的生物學，也純粹是自己想知道更多，第一次參加國際型生物科競賽，有特別花時間另外準備，參考國內外醫學期刊。

光是題目就有整整兩頁，耐著性子在最短時間內搞懂題目，在有效時間內爭取分數，沈耕宇說，奧林匹亞競賽考的是「實力」而不是背誦能力，雖然有劃設範圍，但基本上就是涵蓋整個生物科，平時的基本功就很重要。

指導老師張瑞雅說，沈耕宇是個有目標、有企圖心的學生，會設定計畫一步一步走，有問題就追著她問，準備期間到後階段，甚至有點跟不上他的進度，自認為只剩「陪讀」及「心靈陪伴」功能。

沈耕宇的父親沈維明分享，這次參賽才知道，北部、西部學校是從國中體系開始培訓，選手們間都是熟面孔，耕宇對他們來說是完全陌生的面孔，幾乎是「菜鳥」階級，還能有優異表現，未來也尊重兒子的興趣、支持兒子到底。

(中時 )