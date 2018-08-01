高二入選奧林匹亞國手 菜鳥沈耕宇奪世界金牌

國立花蓮高中高二資優班學生沈耕宇代表台灣遠赴伊朗參加國際奧林匹亞生物科競賽，拿下世界金牌。（張祈攝）

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國立花蓮高中高二資優班學生沈耕宇（左二）榮耀歸國，父親沈維明（右二）指導老師張瑞雅（左）及班導師莊文治（右）皆於有榮焉。（張祈攝）

國立花蓮高中高二資優班學生沈耕宇，高一就精通大一生物學課程，歷經一年選拔，以新人之姿獲選台灣國際奧林匹亞生物科選手，在全球68個國家、261位參賽選手中，脫穎而出拿下世界金牌，也獲得國內大學保送資格，沈耕宇今受訪說，對於未來方向仍不設限，現階段想精進英文對話能力及加強體能。

國際奧林匹亞競賽是自然科學競賽最高殿堂，選手從全國初賽、複試到全國選訓營，生物科選拔一路從近1萬人、500人到30名選手進入兩周的選訓營，篩選出8名培訓國手接受1個月的集訓，最後篩選出4名代表國手，7月15日前往伊朗參賽。

「想學的，就想學得更好」沈耕宇說，對生物特別有興趣，除了正規課程外，花很多時間在延伸學習，高一期間就自學大一程度的生物學，也純粹是自己想知道更多，第一次參加國際型生物科競賽，有特別花時間另外準備，參考國內外醫學期刊。

光是題目就有整整兩頁，耐著性子在最短時間內搞懂題目，在有效時間內爭取分數，沈耕宇說，奧林匹亞競賽考的是「實力」而不是背誦能力，雖然有劃設範圍，但基本上就是涵蓋整個生物科，平時的基本功就很重要。

指導老師張瑞雅說，沈耕宇是個有目標、有企圖心的學生，會設定計畫一步一步走，有問題就追著她問，準備期間到後階段，甚至有點跟不上他的進度，自認為只剩「陪讀」及「心靈陪伴」功能。

沈耕宇的父親沈維明分享，這次參賽才知道，北部、西部學校是從國中體系開始培訓，選手們間都是熟面孔，耕宇對他們來說是完全陌生的面孔，幾乎是「菜鳥」階級，還能有優異表現，未來也尊重兒子的興趣、支持兒子到底。

(中時 )

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