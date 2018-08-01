影》首局31球仍挺住 田中將大連續17.1局無失分

2018年08月01日 13:17 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

U can't touch this



Stop ... #TanakaTime pic.twitter.com/LqSHHS4JAw — New York Yankees (@Yankees) 2018年8月1日

儘管對金鶯首局就用了31球，「神之子」田中將大今天還是全身而退，先發6局僅被擊出3安，將他近來的連續無失分紀錄推進到17.1局，幫助洋基客場6比3射落金鶯。田中拿下本季第9勝，洋基與美東龍頭紅襪的距離也縮小至5場勝差。

「顯然是個困難的第1局，」田中賽後透過翻譯表示，「當時我的投球和好球帶都抓不到感覺，能夠撐過那局而且沒有失掉任何分數，真的很棒，讓我後面能夠穩定下來，投得更有效率。」

田中首局就出現觸身球與四壞保送，讓金鶯兩人上壘，所幸他奮力三振川波（Mark Trumbo），又讓C.戴維斯（Chris Davis）打出二壘滾地球出局，全身而退，後5局就投得游刃有餘。

田中逼近自己在前年8月締造的17.2局個人最長無失分紀錄，而且最近5場先發的自責分率僅1.76。此外，田中自從4月30日之後，近13場先發保持不敗，期間投出6勝0敗、自責分率3.47佳績。

「我記得去年他也是在明星賽後的這個時間點開始大顯身手，然後大家都看到季後賽他有多威了，」洋基教頭波恩說（Aaron Boone）說：「希望今年會有類似的劇本，做為第2號先發，他的表現非常好，對我們非常重要。」

(中時電子報)