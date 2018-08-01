藥學系大學生暑假實習 學校擬將社區藥局列必修

2018年08月01日 13:32 中時 鄭郁蓁

暑假是大學生實習旺季，連鎖博登藥局長期與台大、高醫大、北醫大、中國醫、國防、大仁等6校的藥學系合作，提供實習機會，近3年已助51名學生完成實習。

「小姐，這藥吃完，不能太快喝牛奶或吃鈣片哦！」就讀高醫大藥學系、即將升大三的蘇冠宇，今年暑假到博登藥局實習，他發現附近皮膚科診所的病人來領藥時，由於處方箋常有治療青春痘、細菌感染的抗生素，服藥前後若與牛奶、鐵劑、鈣片「相隔太近」，會導致雙方結合、排出體外而降低藥效；另有些過敏患者的藥物含可能出現「嗜睡」症狀的抗組織胺，在藥師指導下，讓他對領藥民眾加以提醒。

蘇冠宇實習工作內容包括協助拿一般處方箋、或慢性病連續處方箋（慢箋）的民眾調劑藥品，以及回答社區居民的各式用藥問題等，他很開心「學校學的東西，終於派上用場」的感覺。

依現行制度，藥學系學生必須通過實習，才能參加國家考試。高醫大藥學系副教授吳育澤坦言，學校現在要找實習單位「愈來愈難」，但透過實習，能讓學生提早接觸職場、了解畢業後的出路，高醫大現將「實習」列為必修，對象包括藥局、醫療院所、藥廠或公部門，明年將進一步把「社區藥局實習」獨立列為必修。

博登藥局總經理、藥師公會全聯會前任常務理事李錦炯指出，以國外經驗來看，未來教學重心勢必會慢慢轉向社區藥局，博登藥局歡迎學生實習，未來也考慮開設課程，進一步達到提升實習品質，協助孕育藥界人才。

(中時 )