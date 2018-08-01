原民轉型正義若與來自母親聲音不同 Kolas：會離開民進黨

2018年08月01日 13:35 中時 張理國

行政院發言人Kolas Yotaka午間接受廣播專訪，被問到原住民轉型正義問題，如果民進黨政策跟來自母親的聲音不一樣，Kolas說，「我會離開民進黨」。

不滿蔡英文總統道歉後，兩年來原住民轉型正義沒有結果，政大台文所教授陳芳明表示，「這1年多來，越看越沒辦法接受，承諾那麼多事情都變成空頭支票」。Kolas說，她不會閃躲相關問題，在擔任不分區立委時，一直有跟凱道抗議的團體溝通，原住民轉型正義簡而言之，很多是歷史正義問題，光是看她使用自己的名字就要面對挑戰，可見其困難。

Kolas表示，如果說台灣的2/3是原住民傳統領域，要劃定的問題就要長時間跟社會溝通，並透過教育，讓一般人接受原住民存在的事實，如果要問兩年來政府做得好不好，她認為從蔡總統道歉開始，就是勇敢踏出第一步。

被問到如果碰到長官或整體民進黨政策跟來自母親的聲音是不一樣的，Kolas肯定的說「我會離開民進黨」。

而對於托育政策新制上路產生亂象，Kolas表示，衛福部從5月16日以來跟各地方政府開了7次會，教育部現在還要做第2輪的溝通，對機關來說，相關批評是無法承受之重。因為中央部分跟各地方政府都有連繫，在財政困窘的縣市，尤其對這樣可以補助財務缺口的政策，其實是歡迎的，但財務狀況較好的，像是台北市、桃園市當然有銜接問題，有這個溝通問題，昨天1957被打爆代表家長有強烈需求。

但Kolas也坦承，新制在第一時間懶人包的推出或宣傳的確是太慢了，所以目前有兩個月緩衝期，可以讓讓地方政府跟地方團體或私立幼保機構溝通，若保母與私立幼稚園已有簽約、進入到準公共化制度，也可以回溯到8月1日給予補助，相信可以稍微解除時間上的壓力。

(中時 )