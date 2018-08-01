讓美反導破功 陸東風41傳以3模式部署

2018年08月01日 13:35 中時電子報 楊幼蘭

在中國的陸基洲際彈道飛彈中，東風-41是射程最遠，攜帶核彈頭最多的型號，又能能覆蓋美國全境，因此對美國的威脅最大。

中國軍事評論員陳光文5日分析稱，東風-41有攜帶10個核彈頭的能力，顯然當中國的陸基與海基飛彈都有能力將核彈頭快遞至全球後，就需要強化飛彈的多彈頭運載，變軌與彈頭分導能力。

中國戰略火箭軍今後很可能將重點放在部署這種飛彈上，而部署的數量很可能不會少於3個旅，這樣每個旅就能擁有12枚飛彈，36枚東風-41飛彈可以攜載360枚核彈頭，僅這一種飛彈所攜載的核彈頭數量，就已經超過了中國以往所有戰略核武器的彈頭總數。

分析稱，以每個核彈頭爆炸當量為15萬噸計，那麼，僅僅是東風-41一款飛彈，就能在對手的頭頂上籠罩起至少5400萬噸核爆的陰影，比任何戰略威懾更實在。

最關鍵的是，隨著東風-41正式服役，中國近年打造的「三位一體」核威懾能力如虎添翼。由於它射程長，幾乎能部署在中國任何地方，只要一聲令下，就能隨時對敵方發起戰略打擊。

分析指出，最重要的，就是東風-41不但有公路機動部署方式，還有地井部署和鐵路機動部署等兩種方式，因此，它的部署方式將比以往中國其他陸基飛彈更靈活。由於大量部署的東風-41讓對手無法判斷，飛彈究竟從什麼地方發射，更能發揮威懾力。

分析認為，東風-41的高機動能力，能大大提升中國的2次核反擊能力，並因為攜帶的核彈頭數比以往的飛彈更多，因此威懾能力將飆升。以東風-41為代表的洲際核飛彈雖然構成巨大的潛在威脅，但也為中國和平環境奠定了基礎。如今中國開始大量部署東風-41洲際彈道飛彈，顯示相關技術已完全成熟，能擔負起核反擊的重任，徹底讓美國建構的反導系統失效。

(中時電子報)