讓美反導破功 陸東風41傳以3模式部署

東風-41藉「運輸舉升式飛彈發射車」（TEL）進行發射試驗。（網路）

友善列印
中時電子報

在中國的陸基洲際彈道飛彈中，東風-41是射程最遠，攜帶核彈頭最多的型號，又能能覆蓋美國全境，因此對美國的威脅最大。

中國軍事評論員陳光文5日分析稱，東風-41有攜帶10個核彈頭的能力，顯然當中國的陸基與海基飛彈都有能力將核彈頭快遞至全球後，就需要強化飛彈的多彈頭運載，變軌與彈頭分導能力。

中國戰略火箭軍今後很可能將重點放在部署這種飛彈上，而部署的數量很可能不會少於3個旅，這樣每個旅就能擁有12枚飛彈，36枚東風-41飛彈可以攜載360枚核彈頭，僅這一種飛彈所攜載的核彈頭數量，就已經超過了中國以往所有戰略核武器的彈頭總數。

分析稱，以每個核彈頭爆炸當量為15萬噸計，那麼，僅僅是東風-41一款飛彈，就能在對手的頭頂上籠罩起至少5400萬噸核爆的陰影，比任何戰略威懾更實在。

最關鍵的是，隨著東風-41正式服役，中國近年打造的「三位一體」核威懾能力如虎添翼。由於它射程長，幾乎能部署在中國任何地方，只要一聲令下，就能隨時對敵方發起戰略打擊。

分析指出，最重要的，就是東風-41不但有公路機動部署方式，還有地井部署和鐵路機動部署等兩種方式，因此，它的部署方式將比以往中國其他陸基飛彈更靈活。由於大量部署的東風-41讓對手無法判斷，飛彈究竟從什麼地方發射，更能發揮威懾力。

分析認為，東風-41的高機動能力，能大大提升中國的2次核反擊能力，並因為攜帶的核彈頭數比以往的飛彈更多，因此威懾能力將飆升。以東風-41為代表的洲際核飛彈雖然構成巨大的潛在威脅，但也為中國和平環境奠定了基礎。如今中國開始大量部署東風-41洲際彈道飛彈，顯示相關技術已完全成熟，能擔負起核反擊的重任，徹底讓美國建構的反導系統失效。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：中国东风41正以三种模式部署？可携核弹突破任何反导

影》最新F-15X火力破表！可攜超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。