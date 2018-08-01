日媒：「印太戰略」讓國面臨對陸關係難題

2018年08月01日 14:27 中時 王嘉源

日本經濟新聞（日經中文網）1日指出，日本首相安倍晉三倡導的「自由開放的印度太平洋戰略」正在各國浸透。美國國務卿蓬佩奧宣布，將成立支援地區印太基礎設施建設的基金。日本政府也計劃提供協助，並與澳大利亞等國展開合作，希望藉此獲取當地旺盛的基礎設施建設需求。課題是如何處理與大陸的關係，大陸正透過「一帶一路」構想在印太地區加強影響力，各國的立場仍未確定。

蓬佩奧在7月30日的演説中針對基金的規模表示，設立之初為1.13億美元，今後將逐漸增資。設想在基礎設施、能源、數位經濟等領域投資。一方面，蓬佩奧並未透露是現有機構成立按業務進行投資的基金，還是新成立像亞投行（AIIB）那樣的永久機構。

澳大利亞外長畢曉普31日在美國的基金構想之外，宣布了日美澳3國在印度太平洋地區展開基礎設施合作的方針。隨後，日本國際協力銀行（JBIC）、美國政府旗下的金融機構——海外私人投資公司（OPIC）、澳大利亞外交貿易部也在共同聲明中表示，「現在，正在磋商合作的框架」。

日本內閣官房長官菅義偉在31日的記者會上，針對日美澳的基礎設施合作表示，「應對地區的龐大基礎設施需求不斷強化連通性，有助於地區的穩定與繁榮」。

安倍2016年率先提出印度太平洋戰略。設想在橫跨太平洋和印度洋的地區，由共享法治和市場經濟等價值觀的國家在經濟和海上安保等方面展開合作。安倍主要設想與美澳印進行合作，一直透過首腦會談和國際會議呼籲展開合作。

日本政府相關人士針對美國的基金表示，「是印度太平洋戰略正在浸透的體現」，顯示出展開合作的姿態。日本還在討論由國際協力銀行進行共同出資等方案。

日經報導說，據亞開行（ADB）的估算，2016～2030年亞太地區的基礎設施需求高達26兆美元。印度太平洋戰略的對象還將納入非洲東部沿岸國家。爭取外界的基礎設施需求，還有助於本國的經濟增長。安倍2018年6月宣布，今後3年將構建由政府和民營企業攜手，在印度太平洋地區提供約500億美元貸款和投資的機制。

日經指出，另一方面，在印度太平洋地區，大陸正透過「一帶一路」加強影響力。在參與印度太平洋戰略的國家之中，各國對大陸的態度不盡相同。日本在提出印太戰略之初就意識到了大陸。但隨著陸日關係不斷改善，日本正在避免提出印太戰略倡導的法治和自由等與大陸不同的價值。安倍還將探索日本參與一帶一路的可能性。

此前，美國將太平洋艦隊的名稱改為印度洋太平洋艦隊，在安全保障層面也在推進印太戰略，以牽制大陸的海洋活動。蓬佩奧在30日的演説中表示，「我們絕不是為了支配該地區，也反對其他國家這麼做」，對大陸進行了牽制。

日經報導說，澳大利亞由於輿論的反陸情緒升溫，與大陸的關係正在惡化。另一方面，大陸仍是澳大利亞最大的貿易夥伴國，經濟界要求政府改善對陸關係的呼聲強烈。而印度總理莫迪則堅持「印度太平洋地區不能成為排外的俱樂部」的中立立場。

(中時 )