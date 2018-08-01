建立熱疾病預防措施 沒做雇主最高可罰30萬

友善列印
中時
李宜秦

連日高溫酷熱，北部地區溫度高達37度，勞動部提醒雇主須採取相關熱危害預防措施，避免勞工出現中暑、熱痙攣、熱衰竭等狀況，職安署8月起將實施「夏季高氣溫營造作業安全衛生專案檢查」，若雇主沒有加強必要的預防職災之安全措施，導致勞工產生熱疾病，將依法開罰3到30萬。

烈日下在外工作的勞工，是熱疾病的高危險族群，尤以從事營造作業的勞工為主，依據《職業安全衛生法》規定，雇主有義務加強必要的預防措施，避免勞工中暑、熱痙攣、熱衰竭等，保護勞工健康安全。

職業安全組李文進組長說，依法規定雇主須提供多項措施保障勞工安全，包括協助降低工作場所溫度、提供陰涼場所、提供飲料或水、調整作業時間、增加工作場所巡視頻率、協助勞工健康管理與工作安排、注意勞工健康狀況、對勞工宣導熱疾病預防方式、建立緊急醫療通報機制等。

勞動部表示，當勞工出現熱疾病徵兆時，如體溫升高、心跳加速、頭暈噁心、抽筋昏迷等狀況，應立即助其離開高溫環境、降低體溫，提供加鹽冷水或電解質飲料，緊急時務必送醫治療。

李文進表示，保障勞工健康安全是雇主職責，8月起將加強實施「夏季高氣溫營造作業安全衛生專案檢查」，若檢查發現雇主沒有做好相關預防措施保護勞工，將會依法開罰3到30萬，另外勞工也可自行檢舉。

(中時 )

銅片創作30年癌末宋千正辦展圓夢 草湖地區路面龜裂 即日路平施工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。