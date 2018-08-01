建立熱疾病預防措施 沒做雇主最高可罰30萬

2018年08月01日 14:01 中時 李宜秦

連日高溫酷熱，北部地區溫度高達37度，勞動部提醒雇主須採取相關熱危害預防措施，避免勞工出現中暑、熱痙攣、熱衰竭等狀況，職安署8月起將實施「夏季高氣溫營造作業安全衛生專案檢查」，若雇主沒有加強必要的預防職災之安全措施，導致勞工產生熱疾病，將依法開罰3到30萬。

烈日下在外工作的勞工，是熱疾病的高危險族群，尤以從事營造作業的勞工為主，依據《職業安全衛生法》規定，雇主有義務加強必要的預防措施，避免勞工中暑、熱痙攣、熱衰竭等，保護勞工健康安全。

職業安全組李文進組長說，依法規定雇主須提供多項措施保障勞工安全，包括協助降低工作場所溫度、提供陰涼場所、提供飲料或水、調整作業時間、增加工作場所巡視頻率、協助勞工健康管理與工作安排、注意勞工健康狀況、對勞工宣導熱疾病預防方式、建立緊急醫療通報機制等。

勞動部表示，當勞工出現熱疾病徵兆時，如體溫升高、心跳加速、頭暈噁心、抽筋昏迷等狀況，應立即助其離開高溫環境、降低體溫，提供加鹽冷水或電解質飲料，緊急時務必送醫治療。

李文進表示，保障勞工健康安全是雇主職責，8月起將加強實施「夏季高氣溫營造作業安全衛生專案檢查」，若檢查發現雇主沒有做好相關預防措施保護勞工，將會依法開罰3到30萬，另外勞工也可自行檢舉。

(中時 )