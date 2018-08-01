吳音寧堅持不備詢 林濁水：繼續被當提款機

2018年08月01日 14:00 工商 崔慈悌

蔡英文總統指示黨公職要協助北農總經理吳音寧的政治，但吳音寧堅持頂多到議會報告，但是不備詢。林濁水今天批評蔡英文「總統往下連跳四級直接管北農總經理已經夠怪了」，但既然管了就要好好協助，否則吳還是會繼續被當成「對付民進黨的提款機」。

林濁水今天在臉書表示，總統指示黨公職要「協助吳音寧的政治」，現在這協助大有問題，被協助後，她堅持頂多到議會報告，但是不備詢。

他說，報告而不備詢，只有總統制的總統依嚴格的權力分立原則才這樣做。現在吳音寧退一步說她可以接受「討論」仍然不備詢，這也只有美國總統才會和國會議員進行體制外的「討論」。

林濁水指出，備詢和討論不同，備詢是向代表人民的議會負責的意思，美國總統因為不向議會負責所以不接受備詢。但縱使是美國，總統雖不備詢，大小官員也不備詢，但是除總統外，官員仍然要接受議會的聽證和調查，現在吳只接受「討論」，這在美國也只有總統才這樣，官員都沒這樣的優勢。

他說，吳音寧似乎認為不備詢，是她地位高擁有的「權」。其實在台灣，常任文官也不備詢，但那不是地位高，反而是不負政策責任的關係，他們只接受政務官的指揮沒有決策權所以沒資格備詢，而不是地位高。

林濁水認為，吳現在不備詢「是把自已比照美國總統還是比照沒有決策權的台灣公務員？」「她對民主憲政這樣的認識是因為總統派人協助而產生的嗎？」

他批評，總統往下連跳四級直接管北農總經理己經夠怪了，但是既然管了，就好好的協助吧，否則縱使總統不在乎，吳還是會繼續被當成對付民進黨的提款機。

(工商 )