破除流言 白宮幕僚長凱利續留 挺川普至2020

2018年08月01日 14:12 中時電子報 李靖棠

據美國華爾街日報（WSJ）報導，多次被傳出理念不合、有意離職的白宮幕僚長（White House Chief of Staff）凱利（John Kelly），在昨日到職一週年的時刻、正式對外表態，在總統川普（Donald Trump）的請託下、他將繼續留在白宮內協助川普管理幕僚，直到首任任期於2020年落幕為止。不僅親手粉碎離去的流言，更是一種讓重視忠誠度的川普放心表現。

作為重要幕僚之一、白宮幕僚長可說是總統的親信，但往往也因為掌握太多機密和任務，讓這個職務很難留住人才。若凱利真能堅守幕僚長職務至2020年，他將成為美國政治史上「長壽」幕僚長名單之一。與任職6年多、杜魯門總統（Harry Truman）麾下最長時間的幕僚長斯特爾曼（John R. Steelman），或是小布希（George W. Bush）時期、任滿5年的安德魯·卡德（Andy Card）並列。

任職長達6年、目前美國史上最「長壽」的白宮幕僚長斯特爾曼（圖左）。（圖/美國國家檔案館）

小布希前總統（圖右）與他最信任的白宮幕僚長安德魯·卡德（圖左）。（圖/白宮）

現年68歲的凱利，出生於麻州波士頓，來自愛爾蘭裔的天主教家庭。20歲那年加入美國陸戰隊服役，凱利曾派往獨立號（USS Independence CV）航空母艦上服役，1995年從國防大學畢業後，調為國會聯絡官並升為上校軍銜。從1999年開始，凱利開始被派往歐洲和伊拉克等地，8年因在外表現優異，獲得參議院批准，升任為陸戰隊少將。

白宮幕僚長凱利（圖左）與總統川普（圖右）。（圖/路透社）

Congratulations to General John Kelly. Today we celebrate his first full year as @WhiteHouse Chief of Staff! pic.twitter.com/JWCaJ3GhHV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月30日

2008年派任命為駐伊拉克多軍部隊西部軍司令，一年返美接任美國國防部長高級助理，2012年接替弗雷澤空軍上將（Douglas M. Fraser），出任負責加勒比海、中南美洲和巴拿馬運河防務的美國南方司令部司令直到2016年。去年底獲新總統當選人川普提名為國土安全部長，並獲參議院88票通過上任。

凱利與妻子凱倫（Karen Hernest）結縭40多年，兩人育有2子1女：羅伯特、約翰和凱薩琳，其中兩個兒子都追隨父親腳步踏入軍旅，遺憾的是，大兒子羅伯特中尉在2010年在阿富汗駐防時，出任務時因公殉職、次子約翰則已是陸戰隊中校。

但面對經常不按牌理出牌、或是四處「點火」的總統川普，外界實際上都很關心，與國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）屬於「非諂媚型」官員的凱利，將如何合縱連橫、替上司想方設法解決各式問題與麻煩，又不會因為違反原則或準則而掛冠離去，都將成為各界關注的焦點所在。

(中時電子報)