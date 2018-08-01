首部泰動畫電影登台 《暹羅訣》票房破億好萊塢等級

2018年08月01日 14:19 中時 潘鈺楨

電影人物繪製細膩。（双喜電影提供）

泰國動畫電影首次登台！繼泰國青春電影《模犯生》於去年夏天在台賣破億票房後，挾著這股泰式旋風，泰國動畫電影《暹羅訣：九神戰甲》將在今夏壓軸攻台。《暹羅訣：九神戰甲》在片中完美呈現了古泰拳的文化，在泰國上映首周甚至刷新《模犯生》的票房紀錄，最終也以破億票房作收，讓台灣影迷見識泰國動畫電影已堪比好萊塢等級。

泰國動畫電影《暹羅訣：九神戰甲》透過泰拳少年奧特的冒險與成長，描述善惡之間的戰爭較量，同時結合古泰拳和神器「九神戰甲」的奇幻設定，交織出充滿正能量、讓人熱血沸騰的故事情節。「九神戰甲」是一傳說中的神聖武器，必須同時具備九種特質──勇氣、犧牲、強壯、堅毅、慈悲、自覺、冥想、戰鬥力，以及信念──才有資格召喚它的強大能量。而這奇幻元素不僅讓電影呈現非一般的打鬥場面，更讓正向的力量成為了此部電影的主軸，邀請影迷一同喚醒內在的正能量。

首部以古泰拳作為題材的動畫電影《暹羅訣：九神戰甲》，在製作團隊上囊括了泰國和好萊塢多達兩百餘人的動畫創作團隊，耗時四年精心製作，不僅延攬泰國一流的動畫創作者，劇情上也讓熟悉動畫、遊戲研發的好萊塢編劇布萊恩愛德華希爾(Bryan Edward Hill)為劇本做最後潤色。布萊恩愛德華希爾(Bryan Edward Hill)保留泰式風格，讓劇情編排上更加緊湊，使全世界的觀眾都能進入「九神戰甲」的奇幻世界中。布萊恩愛德華希爾(Bryan Edward Hill)表示：「你在一般動畫中看到的2D技術，卻加上了你在西方動畫中常見的3D繪圖，這兩者的結合成為了原創，非常吸引觀眾。」 他認為此片仍保有許多泰國古典元素，包括傳統藝術文化等，但運用了出色的動畫技巧及劇情設定的組合，成果令人驚喜。

而適逢暑假期間，電影特別和全台動漫迷暑假必朝聖盛會：漫畫博覽會合作，在漫博會活動期間，8/16(四)~8/19(日)每天都為漫博粉絲獨家舉行一場搶先特映會，除了現場贈品區會設有小遊戲供粉絲挑戰外，分享遊戲即能拿到當日特映入場券，還有獨家贈品可以拿。詳細活動辦法，請參閱漫博官網或搜尋双喜電影發行臉書粉絲團。電影將在9月7日全台上映。

(中時 )