陳曉東為巡迴演唱會練大塊肌

視覺片新造型打造金屬黑鬼髒辮頭，辛苦編髮陳曉東痛到哇哇叫。

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中時電子報
綜合報導

實力派情歌唱將陳曉東剛舉辦2018 Planet XT世界巡迴台北演唱會完美ending， 陳曉東在香港每天24小時幾乎18小時在彩排與健身，密集練舞的總時間更超過了200小時之久，在健身房練健身的時候都會特別自拍檢視，自我高度要求檢查是否鍛鍊有”肌”效，也會大方透過社群FB及IG與粉絲分享健身進度，陳曉東特地打造「金屬黑鬼髒辮頭」新造型，忍痛編出「金屬黑鬼髒辮頭」，就是為了將演出最好的一面呈現給觀眾，陳曉東是樂在其中。

陳曉東特別邀請好友林依晨前來助陣，林依晨曾經透漏自己是陳曉東的後援會粉絲，這次也是首度兩人同台，重現熱門電視劇「蘭陵王」中宇文邕與楊雪舞角色同框，意義非凡。

勤上健身房練肌肉健身PO照檢視”肌”效 猛練舞超過200小時。(照片提供 : 火爆娛樂)

陳曉東為了這次的台北演唱會準備了相當多首的經典歌曲，挑選這些歷年來專輯中的經典歌曲，每一首歌都想要唱但是時間也不夠，非常的傷腦筋，不過從現場歌迷的歡呼聲中所得到的最大鼓勵，是曉東最開心的。

德億企業股份有限公司白錦松董事長與陳曉東多年深厚情誼，積極籌辦此場2018 Planet XT世界巡迴台北演唱會的首場，期待更多有實力的好歌手能用歌聲帶給這個社會更多的正面力量。

(中時電子報)

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