「台中樂購行動輕鬆PAY」草悟道拚觀光

2018年08月01日 14:23 中時 盧金足

「2018台中樂購嘉年華」抽獎活動8月1日起至31日登場，超過200家店家共襄盛舉。（盧金足攝）

草悟道、東海藝術商圈的太陽餅、咖啡、眼鏡、文創商品等多家商家擺攤展示，吸睛又吸金。（盧金足攝）

「台中樂購行動輕鬆PAY」草悟道登場，提倡多元支付促進觀光。（盧金足攝）

台中市府經濟發展局舉辦「台中樂購嘉年華，行動輕鬆PAY活動」，將台中市各大商圈特色店家大集合，市民及遊客在草悟道就能逛遍各大店家，最特別的是，方便使用taiwai pay、悠遊卡，或體驗line pay、ok超商的行動支付販賣機等便利支付工具，鼓勵市民多元支付促進觀光。

副市長張光瑤表示，「觀光」除了欣賞好山好水美麗風景外

，就是來一趟精彩的購物行程，台中各大商圈不同的設計風格商品可供選擇，也各自傳遞背後的文化與故事，市府扮演促進觀光的角色，率領各家優秀商家創造更多觀光產值，歡迎大家8月18日到草悟道逛街購物，參加抽獎活動抽好禮。

「2018台中樂購嘉年華」抽獎活動1日起至8月31日登場，超過200家店家共襄盛舉，其中8月18日更將在草悟道舉辦「行動輕鬆PAY」活動，邀請店家擺攤展示，提供Taiwan Pay、悠遊卡、line pay、OK超商行動支付販賣機等服務。

「2018台中樂購嘉年華」今天在市府台灣大道市政大樓舉辦

，張光瑤在經發局主秘蔡珍珍陪同下出席，主辦單位並邀請包括草悟道、東海藝術商圈的太陽餅、咖啡、眼鏡、文創商品等多家商家擺攤展示，各大商圈管委會主委也到場展開聯合宣傳。

經發局表示，「台中樂購嘉年華」活動邁入第四年，即日起至8月31日，在全市各商圈配合店家消費滿百，即可憑發票或序號券上網登錄抽獎，有機會將1台電動機車、3台50吋液晶電視或4台Switch遊戲機帶回家，屆時共有超過200家優質店家共襄盛舉。

(中時 )