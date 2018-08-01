侯友宜首度行動政見 公布勞動政策

2018年08月01日 14:31 中時 王揚傑

侯友宜出席競選辦公室主任、前新北市勞工局長謝政達《勞工問題，有解嗎？》新書發表會。（王揚傑攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（1）日出席競選辦公室主任、前新北市勞工局長謝政達《勞工問題，有解嗎？》新書發表會，會後發表3項勞動政見，包括「加強勞動檢查」、「推動零工經濟協助方案」及「擴大勞工參與式預算」。侯友宜表示，這是他第2波政見的推出，也是首次以「厚友誼」行動政見概念，之後包括青年政策等，都會陸續透過行動政見推出。

侯友宜表示，他都是在行動的過程結合實景，向選民報告政見，今天就藉由新書發表會，推出勞動政見和新觀念。首先是加強勞動檢查，因為這段時間勞基法修正後，勞動爭議仍不斷產生，未來一定要嚴格加強勞動檢查，並推動勞資政學各方對話，政府則必須扮演主導角色，才能促進勞資溝通。

其次是推動零工經濟協助方案。侯指出，現在很多年輕朋友從事非典型工作，但不願意轉型從事正職，其中新北市非典型工作青年約有85%自願從事非典工作，人數約3.6萬人，這些年輕朋友平常是自由接工作、想賺更多錢、生活方式更彈性的「斜槓青年」，該方案將針對此群體提供就業市場與產業現況、勞動法令的瞭解，並開設免費訓練專班，讓非典型青年更有專長，可以適應不同工作，且受訓期間會補貼交通與食宿，為非典型工作朋友創造更好的就業環境。

第三是擴大青年勞工參與式預算。侯表示，未來市府可拿出一部分預算，邀請青年勞工以公民審議方式，共同決定預算如何使用並提供施政方向，政府再來落實執行，也可以結合中高齡就業者公民審議，一起來做。

侯友宜強調，上述3項政見是希望有透過不一樣的新思維和作法，希望讓年輕朋友就業、職場安全、勞動爭議等問題，能夠透過我們的努力而得到更多保障。

(中時 )