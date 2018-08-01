雪琳伍德利被捕入獄 遲1個月才讀劇本險丟角色

雪琳伍德利形象堅強勇敢。（CATCHPLAY提供）

友善列印
中時
雪琳伍德利飾演在海漂流41天的女子。（CATCHPLAY提供）

災難愛情電影《我願意》（Adrift），改編自塔米歐漢（Tami Oldham）的真實經歷，描述她與未婚夫浪漫出航卻碰上超強颶風，依靠彼此在海上漂流41天的動人故事，並由《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars）新生代女星雪琳伍德利（Shailene Woodley）和《我就要你好好的》（Me Before You）英倫型男山姆克萊弗林（Sam Claflin）主演。

其中堅強勇敢形象深植人心的雪琳伍德利，更在劇本創作階段就已是女主角的理想人選，但在她接到劇本的那天，正好因為參加環保抗議活動遭捕，她說：「劇本寄來的時候我正好被捕入獄，一個月後才在信箱找到劇本把它讀完，裡頭兩人超越一切的愛情故事讓我深受感動，差一點就錯過這難得的演出機會了。」

電影《我願意》由來自夏威夷的編劇搭檔坎德爾兄弟（Aaron and Jordan Kandell）執筆，兩人曾在冒險動畫片《海洋奇緣》中訴說少女英雄的故事，這次則選擇改編真人傳記，展現女主角塔米為愛堅持到最後的強大意志，而雪琳伍德利就是他們心中的唯一人選，編劇說：「我們在雪琳到夏威夷拍《繼承人生》的時候成為好朋友，看著她一路成為專業的演員；成為堅毅、不受拘束、勇敢做自己的女性，完完全全就是女主角的化身，所以這個角色非她不可。」

《我願意》描述甜蜜的未婚夫妻塔米（雪琳伍德利飾）和理查（山姆克萊弗林 飾）在即將步入婚姻殿堂前，決定一起乘坐遊艇出海探險，不料在大平洋上卻遭逢史上最大的颶風，理查因此受到重傷，塔米只能鼓起勇氣對抗颶風，拯救自己和世上最愛的人。電影《我願意》8月24日在台上映。

(中時 )

強尼戴普爆才是受害者！前妻家暴… 年底嫁生煎包王子 女星婚前遭空…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。