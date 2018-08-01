雪琳伍德利被捕入獄 遲1個月才讀劇本險丟角色

2018年08月01日 14:35 中時 潘鈺楨

雪琳伍德利飾演在海漂流41天的女子。（CATCHPLAY提供）

災難愛情電影《我願意》（Adrift），改編自塔米歐漢（Tami Oldham）的真實經歷，描述她與未婚夫浪漫出航卻碰上超強颶風，依靠彼此在海上漂流41天的動人故事，並由《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars）新生代女星雪琳伍德利（Shailene Woodley）和《我就要你好好的》（Me Before You）英倫型男山姆克萊弗林（Sam Claflin）主演。

其中堅強勇敢形象深植人心的雪琳伍德利，更在劇本創作階段就已是女主角的理想人選，但在她接到劇本的那天，正好因為參加環保抗議活動遭捕，她說：「劇本寄來的時候我正好被捕入獄，一個月後才在信箱找到劇本把它讀完，裡頭兩人超越一切的愛情故事讓我深受感動，差一點就錯過這難得的演出機會了。」

電影《我願意》由來自夏威夷的編劇搭檔坎德爾兄弟（Aaron and Jordan Kandell）執筆，兩人曾在冒險動畫片《海洋奇緣》中訴說少女英雄的故事，這次則選擇改編真人傳記，展現女主角塔米為愛堅持到最後的強大意志，而雪琳伍德利就是他們心中的唯一人選，編劇說：「我們在雪琳到夏威夷拍《繼承人生》的時候成為好朋友，看著她一路成為專業的演員；成為堅毅、不受拘束、勇敢做自己的女性，完完全全就是女主角的化身，所以這個角色非她不可。」

《我願意》描述甜蜜的未婚夫妻塔米（雪琳伍德利飾）和理查（山姆克萊弗林 飾）在即將步入婚姻殿堂前，決定一起乘坐遊艇出海探險，不料在大平洋上卻遭逢史上最大的颶風，理查因此受到重傷，塔米只能鼓起勇氣對抗颶風，拯救自己和世上最愛的人。電影《我願意》8月24日在台上映。

(中時 )