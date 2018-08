雪琳伍德利被捕入獄 遲1個月才讀劇本險丟角色

2018年08月01日 14:35 中時 潘鈺楨

雪琳伍德利飾演在海漂流41天的女子。(CATCHPLAY提供)

災難愛情電影《我願意》(Adrift),改編自塔米歐漢(Tami Oldham)的真實經歷,描述她與未婚夫浪漫出航卻碰上超強颶風,依靠彼此在海上漂流41天的動人故事,並由《生命中的美好缺憾》(The Fault in Our Stars)新生代女星雪琳伍德利(Shailene Woodley)和《我就要你好好的》(Me Before You)英倫型男山姆克萊弗林(Sam Claflin)主演。

其中堅強勇敢形象深植人心的雪琳伍德利,更在劇本創作階段就已是女主角的理想人選,但在她接到劇本的那天,正好因為參加環保抗議活動遭捕,她說:「劇本寄來的時候我正好被捕入獄,一個月後才在信箱找到劇本把它讀完,裡頭兩人超越一切的愛情故事讓我深受感動,差一點就錯過這難得的演出機會了。」

電影《我願意》由來自夏威夷的編劇搭檔坎德爾兄弟(Aaron and Jordan Kandell)執筆,兩人曾在冒險動畫片《海洋奇緣》中訴說少女英雄的故事,這次則選擇改編真人傳記,展現女主角塔米為愛堅持到最後的強大意志,而雪琳伍德利就是他們心中的唯一人選,編劇說:「我們在雪琳到夏威夷拍《繼承人生》的時候成為好朋友,看著她一路成為專業的演員;成為堅毅、不受拘束、勇敢做自己的女性,完完全全就是女主角的化身,所以這個角色非她不可。」

《我願意》描述甜蜜的未婚夫妻塔米(雪琳伍德利飾)和理查(山姆克萊弗林 飾)在即將步入婚姻殿堂前,決定一起乘坐遊艇出海探險,不料在大平洋上卻遭逢史上最大的颶風,理查因此受到重傷,塔米只能鼓起勇氣對抗颶風,拯救自己和世上最愛的人。電影《我願意》8月24日在台上映。

(中時 )