高鐵董事長扮駕駛 邀助學計畫小朋友同樂

2018年08月01日 15:04 中時 王思慧

高鐵邀助學計畫小朋友參觀高鐵探索館。（王思慧攝影）

台灣高鐵公司邀請「高速傳愛 助學計畫」贊助對象「孩子的秘密基地」小朋友，參訪台灣高鐵探索館。高鐵董事長江耀宗扮駕駛員，導演吳念真扮列車長，帶領來自基隆、彰化30幾位小朋友，了解高鐵的歷史文物。江耀宗說，9年來已累計募得將近1.2億元，幫助超過2萬1千名的慢飛天使及弱勢學童安心學習。

高鐵公司自2010年起推動「高速傳愛 助學計畫」，今年已募得約836萬元，幫助中華民國快樂學習協會「孩子的秘密基地」免費課輔班的弱勢學童。為豐富小朋友暑假，高鐵與桃園捷運、桃園機場合作，安排秘密基地約400位兒童，分10梯次搭乘高鐵進行「快樂學習探索趣」參訪，今日是第1梯次活動。

最讓孩子們感到有趣的是，守護營運安全的「災害告警系統」（DWS），透過互動式的遊戲裝置，讓小朋友們了解在列車高速行駛下，高鐵系統如何及早針對地震、洪水、強風、落石等狀況偵測預警，確保旅客安全。還有，1：1的高鐵車頭模型以及擬真駕駛艙，更讓小朋友戴上駕駛帽，一圓擔任高鐵列車駕駛的夢想。

吳念真表示，飛機、火車和恐龍是許多兒童成長的重要元素，感謝高鐵邀課輔班兒童參觀與募款。參與活動的國小學生陳仕群說，探索館內不但有高鐵列車的歷史，還有高鐵模型展示，希望下次有機會還能再來仔細參觀。

高鐵表示，高鐵車廂座位都會放募款信封，陸續都有愛心民眾選擇直接現金捐款或是信用卡固定小額捐款，再轉交高鐵服勤員，才能募得善款，提供有需要的學童。

針對部長吳宏謀提及高鐵東延，江耀宗表示，高鐵路線目前就是從南港站到新左營站，其他計畫目前未參與，也未接獲通知，仍持保留態度。

(中時 )