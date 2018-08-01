中市畜牧廢水當農耕有機肥，稻作產量增一成

2018年08月01日 15:04 中時 盧金足

農民發現經有機肥澆灌後的南瓜，果實較為甜美多汁。（圖／台中市府提供）

台中市推動畜牧排泄物資源再利用，經處理轉化成沼液沼渣有機肥分提供農民澆灌農田，今年第一期稻作已收割，單一期稻田每分地約可減少約2000元的化學肥料支出，且農田稻穗飽滿，每分地稻作產量約可達1300台斤，較以往同一期稻作每分地產量1200台斤，約增加1成產量。未來將持續輔導畜牧業申請。

台中市府自2016年來輔導全市畜牧業者申請沼液沼渣肥分再利用，迄今已有8家通過農委會核准將畜牧排泄物廢水經處理轉化為沼液沼渣有機肥分。目前全市施灌作物除有水稻外，還有地瓜葉、地瓜、高麗菜、茄子及南瓜等不同作物，配合沼液沼渣施肥創造畜牧、環保、農業及食安四贏局面。

環保局長白智榮指出，大安區陳建州養豬場以沼液沼渣施灌自家的8分地南瓜田，兩個月沒有施用化學肥料，估計省下台肥5號肥料20包約7000元，且經有機肥澆灌後的南瓜果實較為甜美多汁。

沼液沼渣富含氮元素，對於葉類植物的生長有很大的幫助，后里區的新期牧場，以沼渣沼液澆灌後的狼尾草，生長速度較以往快速且茂盛，牧草也比一般肥料施灌葉面更大，9分地可節省化學肥料約1萬元。

白智榮表示，隨著畜牧場及農民施用成效良好，未來會有越來越多牧場及農民加入沼液沼渣農地肥分使用行列，今年環保局和台中市養豬協會也會盡力輔導畜牧業提出申請，預計要再增加6家以上的畜牧場。

而為擴大沼液沼渣施灌農田範圍，克服有機液肥的運輸問題

，環保局向環保署申請的沼液沼渣運送專用槽車補助計畫，已取得環保署同意補助192萬元，市府也加碼編列158萬元預算購置槽車，未來將協助畜牧業載運液態有機肥至離畜牧場較遠農地施灌，促進「田肥水清」、實踐環境永續目標。

(中時 )