日曜天地NG行李箱1折起出清

2018年08月01日 15:04 工商 曾麗芳

今年上半年出國人數近840萬人次，較去年同期成長8.31%！看準國人喜歡暑假出國，日曜天地OUTLET於8/3舉辦NG名牌包搶購會，今年特別推出NG行李箱「11大名牌 全台首度NG行李箱出清」，共3000個微瑕疵品，通通1折起出清！

其中，最狂NG行李箱，原價7,980元，開價1折798元出清；Samsonite行李箱更直接5折出清，預料將吸引大批民眾搶便宜。。

日曜天地表示，NG行李箱的瑕疵處完全不影響功能或外觀，比起因QC品管嚴格而成為的NG行李箱與上架新品價差非常大，一般出國在登機托運的過程常造成碰撞擦痕，落地立刻變成NG行李箱了。

日曜天地OUTLET今夏「NG名牌包搶購會」在8/3(五)～8/27(一)全店舉辦，今年度品牌陣容包括COACH、GUCCI、RADLEY 、LONGCHAMP、MICHAEL KORS、RABEANCO、play boy、adidas等60大名牌包包，最低折扣下殺2-3折起，價差最大的BV編織包，買到立即省下6萬2,816元，還有多款千元有找名牌休閒包款。

日曜天地去年創下 8000個NG名牌包銷售數量，今年除了再度集中NG名牌包外，再加上NG行李箱搶攻今年業績，預估目標1萬個NG名牌包箱的銷售數量。

(工商 )