新竹》林為洲民調仍贏楊文科 堅持參選到底

堅持參選新竹縣長的國民黨立委林為洲（見圖）1日舉行記者會，公布第二階段自辦民調，民調結果顯示他以31.0%贏過國民黨提名參選人楊文科20.5%，林為洲握拳強調，「參選到底，義無反顧」，他要用行動證明國民黨目前的少數決策高層的做法是錯的。（劉宗龍攝）

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國民黨立委林為洲堅持參選新竹縣長到底，國民黨考紀會周五將要求他說明，擬開除林為洲黨籍。林為洲今天公布第二階段自辦民調，民調顯示他以31.0民調贏過國民黨提名參選人楊文科20.5%。林為洲強調，「參選到底，義無反顧」，他要用行動證明國民黨目前的少數決策高層的做法是錯的。

國民黨考紀會周五將要求林為洲前往說明關於脫黨參選，擬正式開除林為洲黨籍。對此，林為洲表示將會送書面說明，但不會親自到場說明，因為他都是按照制度走，從頭到尾堅持制度，不該被審訊，「我不認為他們有資格審訊我。」

根據這次民調結果，林為洲以31.0％民調贏過國民黨提名參選人楊文科20.5%。民調也顯示國民黨若推派林參選他將以32.0％贏過民國黨主席徐欣瑩28.3%當選，但是若派楊文科參選，則徐欣瑩會以30.5%贏過楊文科25.9%當選，而民進黨鄭朝方民調都只有6-7%。

林為洲特別提到，此次勝負關鍵將在竹北市，竹北佔竹縣人口三分之一，且多數是竹科、年輕族群，是中間選民跟青年選民聚集地，傳統組織作戰無法發揮效用，這塊有在長期經營的就是徐欣瑩跟他，最後勝負關鍵一定在竹北。

民調交叉分析指出，楊文科在竹北民調比徐欣瑩少14.4%，林為洲也比徐欣瑩低4.4%。林為洲強調，若國民黨提名他，還有跟徐欣瑩抗衡的機會，竹北並不是靠黨或基層動員就有效的地方，很多時候是看個人條件跟經營。

對比林為洲6月下旬做的第一次民調，楊文科當時以21.3%小贏徐欣瑩18.3%，林為洲則以28.5%贏徐欣瑩16.8%，此次民調楊文科被逆轉，林為洲只能小贏。林為洲表示，這代表國民黨破壞制度不得民心，國民黨紛亂讓民眾信任度下降，造成其他黨獲利。

本次民調委託艾普羅民調進行，訪問日期為107 年 7 月 25 日至 30 日，有效樣本1,074 人，抽樣誤差在 95%信心水準下，約± 3.0 個百分點，訪問地區為新竹縣，訪問對象為設籍在新竹縣，年滿 20 歲以上的民眾，以電話民調進行。

(中時 )

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