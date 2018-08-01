台中》議員選舉王朝坤搭花博石虎熱 「虎爸」胖卡超吸睛

2018年08月01日 15:21 中時 王文吉

「虎爸」胖卡車身設計議員參選人的手繪風形象公仔，並宣傳「熱誠、勇氣，開始幸福」訴求。（王文吉攝）

台中》議員選舉搭花博石虎熱 「虎爸」胖卡超吸睛。

掛選舉招牌，不如吸睛宣傳車趴趴走！台中市有議員參選人搭上花博石虎熱潮，砸重金打造「虎爸」胖卡，圓滾滾的車頭變身可愛石虎，模樣活潑，最近開始巡迴台中豐原及后里宣傳。「虎爸」胖卡上路1個多月以來，吸引許多民眾合照，宣傳效果不錯。競選團隊覺得只有虎爸太孤單，之後還會有「虎媽」胖卡加入，甚是結合彩繪機車，組成石虎家族車隊。

超萌的「虎爸」胖卡宣傳車，車身彩繪類似豹紋的塊狀斑點，大燈改成藍光眼睛，車頭還設計兩隻大圓耳，辨識度超高，開在路上相當吸睛。台中市議員豐原、后里第4選區參選人王朝坤表示，這輛「石虎」胖卡是公的，造價36萬元，8月下旬還會加入虎媽，請大家拭目以待。

「虎爸」胖卡上路1個月以來，巡迴豐原、后里宣傳，吸引許多民眾合照。王朝坤說，剛好他的選區位於花博展區，而花博吉祥物「石虎」被列為瀕臨絕種動物，盼藉由石虎胖卡，加深選民印象，也吸引遊客來后里外埔豐原遊玩，並喚起民眾對自然保育的重視。

「虎爸」胖卡機動性高，大街小巷都好鑽，車身還有參選人的手繪風形象公仔，宣傳「熱誠、勇氣，開始幸福」訴求。王朝坤說，除雙虎胖卡外，他的支持者建議再加入石虎機車，組成車隊，競選團隊討論後認為「彩繪」比較可行，正在尋求車商，以貼皮方式協助改裝。

(中時 )

超萌的「虎爸」胖卡做工細膩，車身彩繪類似豹紋的塊狀斑點，大燈改成藍光眼睛，車頭還設計兩隻大圓耳。（王文吉攝）

「虎爸」胖卡辨識度超高，開在路上相當吸睛。（王文吉攝）