田徑》撐竿跳正妹吳家如 為拚金日日曬太陽苦練

運動品牌亞瑟士為亞運田徑中華代表選手送上裝備包，預祝選手拚出佳績，撐竿跳選手吳家如（前排右三）以金牌為終極目標。（記者陳筱琳攝）

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中時電子報
／台北報導

專業運動品牌亞瑟士（ASICS）多年深耕運動市場，關懷台灣專業運動選手，今年印尼雅加達-巨港亞運共有10位簽約田徑選手獲參賽資格，今天特地舉辦出征活動替選手打氣，選手們也各自許下破紀錄、奪獎牌的目標。

國內女子撐竿跳4公尺20新全國紀錄保持人吳家如，將是生涯第一次挑戰亞運，她透露，因為自己屬於曬太陽太久會頭暈的體質，而亞運比賽場地天氣炎熱，最近三周主要以改善這點做加強，「我會選在上午10點到下午2點之間太陽最大這段期間訓練，前兩周身體還是有點吃不消，曬到脫皮，不過已經開始習慣烈日下比賽的狀態。」

吳家如並說，這次亞運收到消息，中國大陸和泰國在女子撐竿桿跳只會派一名選手參賽，哈薩克一位對手的實力在3公尺91左右，只要自己正常發揮，就有奪牌希望，她也以此為目標，「想要突破個人最佳成績，並且一舉摘金！」

同樣是第一次參加亞運的短跑男將魏泰陞、年僅18歲，經過昨天最後一次測試，將和「最速男」楊俊瀚、魏溢慶及王偉旭入列4X100公尺接力主要隊員，他表示目前還沒有太多感覺，可能要接近比賽才會越來越亢奮，今晚要和田徑隊友搭機前往大連參加一項地區賽，以賽代訓來調整狀況，8月8日回國、8月21日出發前往印尼參加亞運。

為了為選手加油、祈禱佳績，亞瑟士幫選手們準備了裝備包，並掛上特製打氣御守，預祝選手締造佳績，今年12月16日也會在溪頭森林園區舉辦生態路跑，8月15日到9月14日開放線上報名，僅開放600位名額，分成12公里挑戰組（500名）及5公里探索組（100名）。

(中時電子報)

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