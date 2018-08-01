一包垃圾的出現 讓整個山老鼠集團覆滅

保七總隊第六大隊巡查山林，破獲從盜伐到銷贓的山老鼠集團，並起出5塊、總重141公斤國有林木扁柏塊材（圖），中央社（警方提供）

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中時電子報

南投縣與嘉義縣交界山區是盜伐熱點，保安警察第七總隊第六大隊，日前與林務局南投林區管理處杉林溪分站人員在盜伐熱區發現一包垃圾，由於此處人煙稀少，出現一包垃圾讓警、林人員直覺可疑，翻找垃圾赫然發現疑山老鼠買賣金流匯款單。由於深山垃圾出現夾雜金流資料實在可疑，經歷數月查緝，破獲從盜伐到銷贓一條龍的山老鼠集團。

保七總隊第六大隊長張育祺今天說，南投地方檢察署指揮偵辦，循線追查發現一名違反森林法、毒品等前科48歲陳姓主嫌聘4名失聯越南籍移工進山區盜伐，再由李姓與陳姓男子把風、運輸。

張育祺說，陳姓主嫌負責銷贓、聯絡買家等事宜，員警查出下游負責收贓、銷售為嘉義市一家藝品店，負責人是37歲許姓男子；經埋伏與跟監，趁集團預備出貨時一舉查緝到案，起出5塊、總重141公斤國有林木扁柏塊材，市價約新台幣17萬元，詢問後將陳姓主嫌等5人依違反森林法、中華民國刑法竊盜罪嫌，移送南投地檢署偵辦，持續追緝在逃3名移工。

張育祺表示，因員警細心、機警與鍥而不捨精神，透過翻找一包垃圾發現不尋常線索，經數個月縝密追查，終於破獲肆虐南投與嘉義山區的山老鼠盜伐犯罪集團，將持續加強山區巡邏、維護山林治安，呼籲民眾勿以身試法。

(中時電子報)

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