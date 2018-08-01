台灣高鐵「秘密探索之旅」 邀學童參觀

2018年08月01日 15:21 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）今（1）日舉辦「高鐵秘密探索之旅」，邀請來自基隆與彰化「孩子的秘密基地」課輔班的學童參觀台灣高鐵探索館，由高鐵董事長江耀宗及快樂學習協會理事長、名導演吳念真，分別換上高鐵駕駛與列車長的制服，親自帶領孩子們參觀。

台灣高鐵與桃園捷運、桃園機場公司攜手合作，利用暑假期間安排秘密基地的小朋友，分10梯次搭乘高鐵列車進行「快樂學習探索趣」參訪活動，行程除高鐵桃園站以及台灣高鐵探索館外，還包括桃園捷運青埔維修機廠以及桃園機場第二航廈等桃園地區重要交通建設。

在高鐵人員帶領下，學童在台灣高鐵探索館內，逐一參觀各項見證台灣高鐵從無到有的珍貴文物，引領孩子們深入高鐵的精采故事，其中，守護營運安全的「災害告警系統」（DWS）展項，最讓孩子們感到有趣，透過互動式的遊戲裝置，了解在列車高速行駛下，高鐵系統如何及早針對地震、洪水、強風、落石等狀況偵測預警，確保旅客安全。

台灣高鐵自2010年起持續推動「高速傳愛 助學計畫」，在旅客的愛心幫助下，今年共募得約836萬元，用來幫助「中華民國快樂學習協會」遍布全台各地「孩子的秘密基地」免費課輔班的弱勢學童，在放學後獲得生活關懷與課業指導，快樂學習成長。

高鐵統計，「高速傳愛 助學計畫」舉辦9年來，累計募得將近1.2億元，已幫助超過2萬1千名的慢飛天使及弱勢學童安心學習、快樂成長。

(工商 )