派遣歸零卻轉承攬 勞團批：殺了派遣工

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行政院長賴清德日前拍板行政院及所屬機關7千多名派遣人員在兩年內歸零，大部分派遣工改為政府自雇的臨時人員，但電話總機、清潔、檔案管理等「非核心業務」則轉變為勞務承攬。台灣勞動派遣產業工會批評，政府說要讓派遣工消失，卻將他們推入更不穩定的勞動環境，是「包著糖衣的毒藥」。工會要求賴清德以「直接僱傭」方式，達成消滅「勞動派遣」的終極目標。

台灣勞動派遣產業工會理事長吳月霞指出，她服務的台中榮總長期使用派遣人力，每隔3到4年重新招標、勞工就要換一次約，服務年資全部都歸零，後來才籌組工會向中榮爭取年資併計。吳月霞說，明明都在同一個工作地點做一樣的工作，卻要一直換老闆，工作條件越來越差。賴揆今天這樣處理，真的是「殺了派遣工、挖了承攬坑」，希望能爭取直接雇用。

勞動視野協會理事邱羽凡說，今天的政策重點不是有沒有派遣，而是有沒有直接雇用，否則用承攬、委任都一樣，勞工處境不會有任何改變。邱羽凡也提及，政府想要採用勞務承攬，那對承包商的規範制度是如何？如果政府沒有規範承包商，把問題往外推，只會讓這些弱勢、不穩定的非典型勞動者處境更糟。

工會除了要求政府在兩年內盤點全國公部門非典型僱傭人數，立即讓這些非典型勞動者回復與中央部門及地方政府的直接僱傭關係外，也要求政府應在短期內修訂「政府採購法」相關規定，明文排除違法侵害派遣工勞動權益的外包廠商投標，保障勞工的勞動環境。

(中時 )

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