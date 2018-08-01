中市議長林士昌宣布交棒 兒子林孟令傳承問政薪火

2018年08月01日 15:34 中時 陳世宗

台中市議會1日召開第二屆第八次定期大會的首日，現任議長林士昌正式宣布下屆不再競選連任，將由他的大兒子林孟令傳承問政薪火！林士昌說，民國83年他從最基層的龍井鄉代表會主席4年、鄉長8年，副議長7年，大台中市議會議長6年；從政25年來最大感受，不是頭銜變大或變多，是來自基層被鄉親的需要與肯定。

台中市議會議長林士昌1日發布「給鄉親的一封信」，提到，「他來到議會擔任議長，這是機會與緣分與大家相處，他認為政治是短暫的，友誼是長久的，無論是那黨那派，有機會做朋友最重要。」

事母至孝的林士昌，每年大甲媽祖進香回鑾繞經龍井區時，他都抱中風的母親的「鑽轎腳」，祈求母親身體健康；擔任民代以來，每天早上出門前先向母親請安，晚上回家必親躬問候；有感母親已89高齡，希望有時間能多陪她老人家，加上家中最近添個小孫女，決定將民代一職交棒給兒子。

林士昌指出，從他擔任民代以來，他45歲的大兒子林孟令一直在他服務處從事選民服務工作。外傳林孟令繼承薪火後，將和現任紅派的副議長張清照搭配問鼎下屆正、副議長寶座；林士昌說，當選後就好好問政及為民服務，如果有機會「我會讓他做」。

林士昌說，身為直轄市議長的職責除監督市政，還要和國外大都市議會締結姊妹市進行國際交流；國內各縣市議長及中央五院長官來訪，議長還需代表台中市最高民意機關進行交流及聯繫，作好議會國民外交。在台中市議會他尊重每個團體的表現，議事中立避免衝突發生，盡量求其圓滿。

林士昌表示，他覺得這輩子能給子孫最大禮物，不是錢財名利地位，是累積許多好的德性與經驗，讓人懷念而非埋怨。他還有爭取許多地方建設、教育設施，還需要有人繼續去完成，大兒子孟令跟在他身旁有20多年服務經驗；擔任過基層民意代表，有能力也有服務熱忱，年輕有體力，一定可青出於藍更勝於藍。

林士昌強調，前市長胡志強任內成立一個食物銀行，他每個月從薪水中捐出五萬元給該單位，退休後將成立一個教育相關基金會，繼續從事社會服務工作，提供給弱勢團體及學生相關補助，林士昌服務處換他駐點，由林孟令負責外面的服務及問政，服務熱忱依舊只是內外互換。

(中時 )