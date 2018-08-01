雲林》被問「吃蛋前隨扈要不要用銀針先試」總統被「撩」得好開心

2018年08月01日 15:28 中時 曾薏蘋 、 姚志平

蔡英文總統（中）在1日民進黨中常會聆聽「活躍樂齡安居雲林」專案報告，並在雲林縣元長鄉西莊社區發展協會理事長洪銓富（右）等人的介紹下了解長青食堂的運作，雙方互動時笑聲不斷。（姚志平攝）

民進黨今中常會專案報告，輪到雲林縣長李進勇報告「活躍樂齡 安居雲林」；邀請來經驗分享的來賓報告的生動有趣，身兼黨主席的蔡英文總統被「撩」得很開心；雲林縣元長鄉西莊社區發展協會總幹事蔡啟暉現場送給總統「像鴨蛋的雞蛋」說，「總統吃這蛋時，隨扈是不是要先用銀針試一試？」總統當場愣了幾秒後說，「現場就可以吃給你看！」

蔡英文今天聽完雲林團經驗分享及報告後致詞，心情相當愉快，一改往常，妙語如珠，幾乎全程脫稿；她說，「我以前覺得雲林人就是很有個性，今天聽完大家講完，有另外一個感覺就是雲林人好會講話，坐在下面聽覺的好精采又覺得好溫暖」。隨後說，「雲林人出外做事情不是做警察就是另外一項.....」，總統說到這，欲言又止。

總統說，「那就是有個性的雲林人，聽完簡報我覺得雲林人真的好貼心，很會照顧老人家，看起來很勇健的理事長和總幹事，原來心很細也很會照顧人的大男生，今天我們重新認識定義雲林人」。

總統還指著站在他旁邊的西莊社區發展協會總幹事蔡啟暉及西莊社區發展協會理事長洪銓富說，「我左邊這兩個大哥，看起來就是大哥的樣子，但是人家也是把長青食堂跟老人照顧做得非常好。」總統對兩人還理了一樣的髮型，覺得很有趣；蔡啟暉及洪銓富說，「我們理的『ㄒㄧ ㄓㄨㄤ』頭」；總統一時沒意會；蔡啟暉馬上說，「是『 西莊』的頭。」把蔡英文都逗樂了。

蔡英文推崇李進勇說，今天談照顧銀髮族，「看看縣長也是銀髮，他是年輕銀髮族，照顧真的很有一套，我認識他這麼久，是個很有個性、男子氣概的人，竟然會照顧老人，表示我們縣長真的是個不一樣的縣長。」

他們還邀總統到長青食堂吃飯，並送總統一副餐具，總統簽名時還問，「那我要簽幾號（號碼）？」蔡啟暉說，「您當然是一號啊！」總統還問，「那我去有沒有加菜？」

總統表示，因為縣長有好的長青食堂計畫，也改寫雲林人的定義，在看長照2.0在各縣市執行，每次看來衛福布提供資料，都是A多少B多少，成長照顧人數多少，看完數字是沒有感覺的，今天聽完雲林的協會現身說法，才真正感覺這件事真是很重要政策。

她說，早就聽說長青食堂是共餐密度最高，辦得最熱鬧的地方，本來竟是農業區，食材最新鮮，更重要是說，每個人付出心血和愛心，讓長照食堂做得這麼成功，長照2.0落實成為長青食堂2.0。

她表示，「我小時候被教導就是有耳無嘴，吃飯不能講話，長青食堂改變這個價值，吃飯配話」，這是長青食堂新價值，也是新的典範，創造很多台灣新的生活方式，

(中時 )