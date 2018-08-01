無人機索命！川普下令攻擊權轉至軍隊恐釀憂患

2018年08月01日 15:45 中時電子報 何宜玲

美國總統川普針對無人機的政策有重大改變，除了打算擴大無人機攻擊範圍，以及增加集群作戰的攻擊頻率以外，川普還將下令釋放發動攻擊的決定權給軍隊。屆時將讓無人機的出擊更直接、有效率。但美媒擔心如此一來也會大幅降低對無人機的約束力，形同弱化了政府的問責結構，後續恐怕引發更多難解的問題，令人擔憂。

根據《國家利益》(The National Interest)報導，由於川普政府已經表明將會繼續使用武裝無人機，來保衛美國的軍事和國家安全。但是這些不斷升級的無人機使用計畫背後，卻沒有制定出與時並進的政策以及問責制度。在這種前提下，未來若再度發生誤傷平民的情況，恐怕有損美國在海外軍事行動的合法性。

美國國防部報告說，今年3月，美國一架無人機在葉門襲擊恐怖份子時，不小心誤傷了當地平民。但是這件事至今都沒有獲得美國政府妥善處理與補償，為無人機的發展前景埋下一道深刻的陰影。

然而在此前提下，川普依舊繼續擴大無人機打擊範圍，和宣布增加無人機集群作戰的攻擊頻率，更打算將發動襲擊的決策權從白宮轉移到軍隊。如此大幅降低無人機的管理和約束力，對於未來並不是一個很好的發展方向。

因此報導呼籲美國政府應該提高政策的透明度，以幫助無人機走出誤傷平民的陰影。讓美國有機會在武裝無人機方面繼續領先全球，率先立下相關合理和負責的政策，以保護美國國家安全和外交形象。

(中時電子報)