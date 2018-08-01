台北牛肉麵犇FUN嘉年華 首邀民眾當秘密客

2018年08月01日 15:43 中時 吳堂靖

「台北牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」1日公布入圍名單，吸引大批民眾排隊嚐鮮。（北市商業處提供）

台北牛肉麵犇FUN嘉年華開跑！台北市牛肉麵店近3000家，密度為全台之最，被譽為台北市「市麵」，北市商業處首度邀請民眾一起擔任「秘密客」，1日公布35家入圍初選名單，老將新秀齊聚一堂，現場也發放200碗公益牛肉麵，吸引大批民眾參與，最終評比將於9月公開。

「台北牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」入圍名單1日公布，入選的35家牛肉麵業者除了競賽常勝軍，也不乏後起之秀，包含洪師父牛肉麵、正立牛肉麵、台北牛津麵食館、老董牛肉麵、張叔牛肉麵、小李子蘭州拉麵館等，業者也於現場烹飪，香味四溢，大批民眾爭相排隊嚐鮮。

北市商業處副處長江美玲表示，台北市擁有全台最多的牛肉麵店家，近年來許多極具潛力的新秀迅速竄起，透過此次評比入圍店家除了可以提高知名度，成為北市牛肉麵指標外，也讓牛肉麵產業揚名海外，提升在國際能見度。

江美玲指出，首度邀請民眾擔任秘密客，無論是否具有美食相關背景，皆有機會成為秘密客前往店家品嚐，評選心目中最美味、最具台北魂的牛肉麵，歡迎民眾報名共襄盛舉。

即日起至8月10日前往入圍店家打卡即享有優惠，想擔任秘密客的民眾可至「台北市牛肉麵交流發展協會」FB粉絲團（https://goo.gl/g4GcZA）及「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團（http://www.facebook.com/tcooc/）查詢。

(中時 )