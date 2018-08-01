8點檔女星全身紅斑照曝光！抓到滿床血還喝尿

2018年08月01日 15:40 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

女藝人黃瑄以本土劇《春花望露》中的惡媳婦劉麗華一角，嶄露頭角，現實生活中的黃瑄嫁給新加坡籍的夫婿後就懷孕生子，幾個月前曾在自己臉書上傳了懷孕期間全身紅斑的照片，令人看了怵目驚心。她更自曝為了對抗異位性皮膚炎，甚至連尿療法都試過也沒用的艱辛過程。

黃瑄說自己從小就有異位性皮膚炎，懷孕後病況加劇，但怕吃藥治療影響胎兒，只能冰敷或待在冷氣房，癢起來實在難以忍受，猛抓的結果是傷口破皮滴血，曾經睡一覺起來，整張床單都是血。更誇張的是，小時候媽媽看她難過的樣子，聽信了偏方，要她每天喝一杯自己「中段」的尿，當年還是小學生的黃瑄也不敢違逆媽媽，再怎麼不敢喝，也捏著鼻硬喝，但3個月後症況仍不見好轉，她感嘆異位性皮膚炎「是不是一輩子都不會痊癒」。

●異位性皮膚炎是病嗎？治得好嗎？

異位性皮膚炎（又稱異位性濕疹）是一種反覆發作的過敏性皮膚疾病，好發於嬰、幼兒，並不會傳染。罹患異位性皮膚炎的小朋友，通常會合併出現過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等，也就是所謂的過敏兒。

台灣異位性皮膚炎患者大多在5歲前發病，2～7歲是高峰期，之後逐漸減緩，「到青春期有三分之一到一半的人會不藥而癒，」開設過敏與免疫性皮膚病門診多年，小女兒也是患者的台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜曾對《康健》表示，這只能用幸運來形容。但也有人長大反而惡化，或到青春期才發病。

台中幼恩小兒科診所兒科主治醫師蕭淑綾表示，這種由人體自身的免疫細胞所造成的發炎疾病，最典型的症狀就是皮膚乾癢，在許多人的身上可以看到抓破皮的紅疹或結痂，甚至有皮膚長期乾燥而形成白白乾乾的苔癬化病灶。有些人在成長過程中，因體質變化而有所改善，然而，仍然有3~6成的人成年之後還是需和乾癢對抗。

由於異位性皮膚炎發作時奇癢無比，藥物控制的效果在重度發作時，患者感覺效果有限，因此不少人會聽信偏方，從塗抹草藥到吞下各式各樣健康補給品，或像黃瑄一樣喝尿、有人熱中泡漂白水......，聽起來無奇不有，但對患者來說，都彷彿一線希望。對此，醫師還是強調，無論是先天型或是成人型，「早點找皮膚科醫師就可以改善，往往越相信偏方，結果就越糟糕。」

異位性皮膚炎是一種反覆發作的過敏性皮膚疾病，好發於嬰幼兒。(圖片來源：shutterstock)

●炎炎夏季 鎮住異位性皮膚炎 必做5招

台北長庚紀念醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，夏日的汗水、陽光、高溫都可能導致皮膚炎惡化，臨床上增加不少異位性皮膚炎病例。患者在夏天想要跟皮膚和平共處，下列四點要多留意：

一、夏季更要掌握舒爽要訣：

流汗後要確實把汗擦乾，衣物要吸汗並常換，盡量不要一直專著衣服汗濕的衣服。小朋友可留在有空調的房間內玩遊戲。

二、保持皮膚濕潤：

注意洗澡時水溫不要太高，因為高溫會加劇發炎的程度。盡量清水沖澡就好，避免皮膚太過乾燥。

異位性皮膚炎患者的角質層細胞，含有較少脂質和滋潤皮膚的蛋白質，因此保持皮膚濕潤非常重要。可使用較清爽的乳液或乳霜，以擦起來自己覺得舒適為原則。保濕乳液的功效在於若能使皮膚維持適當的水分，可以強化皮膚的屏障功能，進而減輕皮膚發炎。每天至少塗抹2次，最好在清潔完之後塗抹，可以達到最好的保濕效果。

三、避免過度曝晒：

陽光的紫外線對免疫功能影響最大，因此異位性皮膚炎的患者，要避免大量陽光照射，也要慎選讓自己不會過敏的防曬品。帽子或遮陽傘很重要。

四、隔絕環境中可能加重發炎症狀的刺激物：

雖然目前的研究無法完全證實，環境中的過敏原是導致異位性皮膚炎發作的因子，但多數研究指出，患有異位性皮膚炎的人對食物及空氣中的過敏原，比一般人還要容易引起免疫反應，因此，可以推估過敏原就算不是主因，也是促成因子之一。

常見的過敏原如塵螨，嬰幼兒則容易對雞蛋、小麥中的麩質過敏；環境中的刺激源也會引起皮膚炎的加重，如清潔劑、肥皂。

五、控制發炎反應：

搭配抗組織胺藥物的使用，對很多患者而言有明顯改善，因為抗組織胺可以抑制過敏反應中發炎物質的產生，還可以達到止癢效果。另外，還有一些可以控制發炎反應的外用藥膏，如類固醇或含有免疫抑制劑成分的藥膏，可以向醫師諮詢後使用。

(中時電子報)