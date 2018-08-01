分手後柯P到民進黨團爭取預算 雙方互動冷冰

2018年08月01日 15:39 中時 陳燕珩 、 鄭任南

台北市議會進入本屆最後預算會期，市長柯文哲與民進黨分手後，今仍循慣例到民進黨團尋求支持。不過，相較過去歡樂氣氛，雙方互動顯得冷冰，黨團總召李慶鋒開場就放話，不知柯來溝通是否真心誠意，希望府會關係不要有過度對立扭曲；柯也收起輕鬆態度，僅簡短說請議員支持預算，隨即交由局處長說明。

北市議會進入本屆最後一會期，市府剛將明年度預算送入議會，柯文哲即率市府官員赴民進黨團說明。由於柯曾在日前演講時稱「痛恨與議會協商」，加上柯綠關係不比從前，甚至有「柯粉」列舉民進黨內「柯黑」議員名單，讓雙方互動更尷尬。

李慶鋒開場劈頭就說，柯文哲受年輕人歡迎，網友捍衛市長的火力也很強大，但有些話還是要說，今天市長來黨團溝通，不知道是真心誠意，還是帶著恐嚇議會的心情來？希望這個溝通是真的。

他也強調，民進黨過去3年多從杯葛過柯的施政報告，黨團對市政的助益，柯心知肚明，未來不管是法案、政策或預算，對市政有幫助就會支持，因此提醒柯，希望在府會關係上不要有過度扭曲跟操作。

柯文哲未正面回應這番提醒，僅說市府明年有10項重大預算、法案，希望議員支持，因這是最後會期，有跨屆期不續審草案的問題，像是危老條例有3年申請期限，這次沒過會很麻煩，拜託議員大力支持。隨後柯即交由局處首長說明預算，全程靜靜聆聽，與綠議員現場幾乎零互動。

(中時 )