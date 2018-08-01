台中》小資男選基層里長 騎燈箱機車被誤認「送披薩」

2018年08月01日 15:40 中時 王文吉

小資族參選人改裝機車，加裝競選燈箱，還與市議員合照，彼此拉抬聲勢。（王文吉翻攝）

小資族預算有限如何打選戰？台中豐原有3名年輕世代投入基層里長選舉，因競選經費拮据，沒錢租用宣傳車，索性改裝自己的機車，加裝競選燈箱，方便深入街頭巷尾宣傳。因宣傳機車後座燈箱外型類似速食外送箱，常被民眾誤認為是「到府送披薩」，意外達到宣傳效果。

團結力量大！三村里長參選人陳家儒是市議員翁美春次子，他與豐原里、社皮里長參選人黃陳建聲及陳俞帆合組聯合競選團隊，3人平時相互打氣，並討論選戰策略，最近還推出雷同的機車燈箱，並跟翁美春合拍定裝照，由「母雞帶小雞」，彼此拉抬聲勢。

陳家儒說，年輕人有活力、有衝勁，而機車是方便、經濟且機動性高的交通工具，燈箱則代表「服務不分日夜」，夜間騎機車拜票及服務，選民更加有感。不過因燈箱外型與速食店外送的置物箱很類似，常被民眾誤認為是「到府送披薩」，意外達到宣傳效果。

30歲的陳家儒曾在2014年響應民進黨「民主小草」計畫參選里長，之後進入台中市政府觀旅局任職，主辦泰安櫻花季、大安沙雕季等，熟悉局處職掌。因深受母親「堅持服務奉獻」精神感召，決定投入三村里長選舉，為民服務。

翁美春說，家儒從小跟在身邊服務，對於地方的公共事務很有興趣，這次選舉除了家儒之外，他的2個好朋友也分別投入基層里長，以組成連線的方式共同宣傳，也意謂著未來大家可以互相合作支援，做好基層服務工作。

(中時 )