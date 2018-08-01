台中》小資男選基層里長 騎燈箱機車被誤認「送披薩」

三村里長參選人陳家儒（左起）與豐原里、社皮里長參選人黃陳建聲及陳俞帆合組聯合競選團隊。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
小資族參選人改裝機車，加裝競選燈箱，還與市議員合照，彼此拉抬聲勢。（王文吉翻攝）

小資族預算有限如何打選戰？台中豐原有3名年輕世代投入基層里長選舉，因競選經費拮据，沒錢租用宣傳車，索性改裝自己的機車，加裝競選燈箱，方便深入街頭巷尾宣傳。因宣傳機車後座燈箱外型類似速食外送箱，常被民眾誤認為是「到府送披薩」，意外達到宣傳效果。

團結力量大！三村里長參選人陳家儒是市議員翁美春次子，他與豐原里、社皮里長參選人黃陳建聲及陳俞帆合組聯合競選團隊，3人平時相互打氣，並討論選戰策略，最近還推出雷同的機車燈箱，並跟翁美春合拍定裝照，由「母雞帶小雞」，彼此拉抬聲勢。

陳家儒說，年輕人有活力、有衝勁，而機車是方便、經濟且機動性高的交通工具，燈箱則代表「服務不分日夜」，夜間騎機車拜票及服務，選民更加有感。不過因燈箱外型與速食店外送的置物箱很類似，常被民眾誤認為是「到府送披薩」，意外達到宣傳效果。

30歲的陳家儒曾在2014年響應民進黨「民主小草」計畫參選里長，之後進入台中市政府觀旅局任職，主辦泰安櫻花季、大安沙雕季等，熟悉局處職掌。因深受母親「堅持服務奉獻」精神感召，決定投入三村里長選舉，為民服務。

翁美春說，家儒從小跟在身邊服務，對於地方的公共事務很有興趣，這次選舉除了家儒之外，他的2個好朋友也分別投入基層里長，以組成連線的方式共同宣傳，也意謂著未來大家可以互相合作支援，做好基層服務工作。

(中時 )

分手後柯P到民進黨團爭取預算 雙… 首季房價所得比出爐 台北買房得…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。