扭轉薄利多銷模式 深圳百果園精品水果一試成主顧

2018年08月01日 17:41 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月25日參訪深圳發跡的連鎖水果零售店「百果園」深圳市花園城分店。百果園將水果分類為5級，採用較嚴格的標準收購，因為水果的品質高，售價因而能隨之提高，打破了傳統的「薄利多銷、削價競爭」模式。滿足了現在消費者「為了更好的品質，願意多花一點錢」的趨勢，成功打造精品水果的雙贏模式，值得臺灣的蔬果經銷商借鏡。

「好吃」是百果園最簡單、最直接的訴求，這是透過水果分級制度與相關配套措施達成。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

來自臺灣的A級品金鑽鳳梨，售價11.6元人民幣/斤(52.17元新臺幣/0.5公斤)。在北京及上海的售價則高出許多。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

百果園更首創「不好吃三無退貨」標準，使用App購買水果，若認為不好吃可以在「無發票、無實物、無理由」的情況下在App上「瞬間」退款。並推出App專屬促銷，以鼓勵消費者下載App，藉此培養忠誠顧客。「買水果也用app」，這是臺灣的消費者比較難以想像的商業模式。

百果園的水果分級制度是確保「好吃」的方法。（圖/翻攝百果園簡介）

海南產的黑金剛蓮霧，B級品，零售價29.9元人民幣/斤(135元新臺幣/0.5公斤)。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

泰國產的椰青是人氣商品，售價11.9元人民幣/個(54元新臺幣)。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

App服務的特色為「1.59分鐘內極速到貨、不好吃瞬間退款、免費洗切裝盒、網路消費，實際稱重退差價」。本報編輯2年前在深圳出差時，就曾親自在百果園門市見到顧客拿一整顆西瓜結帳，店員使用特製機器將西瓜切開切片，交給消費者的是一整盒切好的西瓜，可以直接食用，至今在臺灣仍未見到有水果店有引進這種機器。

右方為紐西蘭產B級紅玫瑰蘋果，單價14.9元人民幣/斤(67元新臺幣/0.5公斤），左方為四川產蜜思李單價9.6元人民幣/斤(43元新臺幣/0.5公斤）（（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

百果園除了新鮮水果之外也有賣乾貨，由左至右依序為松子、紅棗、夏威夷豆。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

因應新零售潮流，百果園也設立智慧型販賣機「百果盒子」，以微信支付或支付寶結帳，就可購買每日配送的新鮮水果和果汁。而對大客戶則提供「一對一定製服務、營業稅專用發票，方便結算。免費送貨到府、定製logo包裝、賀卡等個性化服務」。

百果園販賣的核桃及瓜子。 （圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

百果園販也賣果汁，右下角為菠蘿蜜。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日)

百果園在全球布局超過百家契作基地，擁有完善的全球採購系統。在品質保障上，採精心選種，科學化種植採收，成熟度管理，適時採收。全程嚴格執行「採購標準、品保標準、配送標準、門市驗收標準、銷售標準」的五大體系以確保品質。此外在大陸全境擁有17座物流品管中心，發貨倉總面積6萬平方公尺，以不同溫濕度「冷鏈運輸」確保水果鮮美。

可以生吃的水果玉米。

百果園強調已經剖開的西瓜絕不隔夜賣。（圖/中時電子報喻華德深圳攝 107年7月25日）

深圳百果園實業發展有限公司，2001年成立，是販賣新鮮水果、果乾及果汁的連鎖品牌企業。2002年首家門市營業。2003年發起連鎖加盟特許經營模式。2004年導入ERP(企業資源規劃)系統。2008年網路銷售平臺「網上百果園」正式上線。2012年全中國大陸門市300家。次年推出「不好吃三無退貨」標準，並建立大陸首個水果分級標準體系。2015年門市破千，9月完成4億元人民幣A論融資，11月併購北京最大的水果連鎖超市「果多美」。2016年3月百果園App上線，12月併購「一米鮮」，開啟生鮮電商業態（經營形態，零售業如量販店以業態區分）。2017年「優果聯」交易平臺上線，合資成立智果科技公司。今年元月完成15億元以上人民幣B輪融，並正式對外宣布開放加盟。6月門市突破3,000家。

2015至2017年，百果園連續三年入圍「中顧哦連鎖百強企業」。

百果園提供給媒體的文宣及試吃水果，其中無籽葡萄是新產品。從包裝上訴求非常明確。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

百果園的水果分級制度、App銷售及(三)無條件退貨制度，打破了傳統的「薄利多銷、削價競爭」模式，代客清洗切片服務也提供消費者最大的便利。從零售、批發跨足網路銷售及販賣機新零售這種「全面覆蓋」的商業模式，這些其實都是值得臺灣蔬果業者借鏡之處。

(中時電子報)