青少年哪吒死亡率第1 機車男是機車女2.7倍

2018年08月01日 15:46 中時 陳志祥

台灣20歲以下的傷害死亡率，男生是女生的2.3倍，其中最主要的死因是「機動車交通事故」，未滿20歲男生每10萬人的死亡率3.9，其次是異物梗塞1.1，騎機車儼然已是戕害青少年的殺手！

衛福部國健署委託台北醫學大學傷害部防治研究所所長陳品玲研究「兒童事故傷周現況與趨勢」，發現目前「交通事故」是台灣兒少族群第2大死因，死亡人數占所有兒少的23％，也是「1到5歲兒童」與「12至17歲少年」的首要死因。

陳品玲的調查報告中，在不同年齡的首要死因為「未滿1歲」是異物梗塞窒息、「1到4歲」是他殺、「5到9歲」是他殺、「10至14歲」是機動車交通事故、「15至19歲」也是機動車交通事故。

如果以OECD（經濟合作暨發展組織）國家未滿20歲兒少所有事故傷害死亡的比較，台灣是35個國家排名第7、但是以機動車交通事故比較，台灣排名第2、僅次於拉脫維亞，台灣未滿20歲因機動車交通事故死亡，男生5.6是女生2.1（每10萬人），男生是女生的2.7倍。

因此，國內未滿18歲與未滿20歲的傷害急診以挫傷、擦傷排名第1；住院治療是以「前臂及手肘骨折」排名第1，排名第2是「頭部外傷」、「肩胛骨與上臂骨折」排在第3，這些都與機動車交通事故有著密切關係。

(中時 )