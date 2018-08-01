早產嬰摔到顱骨骨折 粗心父稱失手判刑10月

2018年08月01日 16:11 中時 李文正

新北市淡水區的吳姓男子，前年2月底，甫出生2個月大的嬰兒連續2次摔落地面，直到嬰兒臉色發白、高燒不退才送醫，但醫院發現嬰兒頭部骨折，疑似遭虐待，檢察官經台大兒童醫院鑑定，認定是吳以不詳方式毆打頭部，但法院囑託榮總鑑定，推翻了台大的報告，採信吳父的說法，抱小孩不小心摔落磁磚，依過失傷害致人重傷，判處有期徒刑10月，全案仍可上訴。

36歲的吳姓男子，曾有吸食毒品紀錄，2016年1月間蘇姓妻子懷孕35周早產，2月底時，吳躺在床上睡覺，將男嬰放在胸口，不慎從90公分高的胸口摔落磁磚地板，當時他並沒有發現異狀，隔天，將男嬰從推車上抱起，又摔失手滑落45公分高的地面，2次都認為並無大礙，隔天男嬰臉色發白、眼神呆滯、高燒不退，才緊急送醫診治，醫師判斷已經顱骨骨折、腦出血，需要立即開刀。

吳父辯稱，連續2天都是不小心將男嬰跌落地面，並未動手毆打。檢察官委由台大醫院兒童醫院醫師鑑定，認為男嬰頭顱左側頂部、顱底部都有骨折，不符合墜落的出血分布，研判是外力打擊所致，因而以傷害罪起訴，並建請加重其刑。

但法官另外委由榮總醫師鑑定，結果認為早產兒頭骨尚未閉合，頭部傷勢的撞擊點，有可能是骨縫上未閉合，並非撞擊磁磚所致，且跌落時會滾動、反彈，以嬰幼兒脆弱的腦部與遭毆打多處撞擊，會有類似之處，無法判斷是受外力擊打或高處墜落，且2次跌落磁磚，與被告送醫時的說法相符。

合議庭認定，吳父本應小心照顧男嬰卻粗心大意，對於孩童未來發展造成不可磨滅的影響，依過失致人重傷罪，判處有期徒刑10月。

(中時 )