首季房價所得比出爐 台北買房得15年不吃喝

2018年08月01日 16:14 中時 張理國

內政部營建署於今天發布107年度第1季房價負擔能力指標統計成果。統計顯示，全國房價所得比則為9.08倍，較上季些微減少0.08倍。台北市房價所得比為15.00倍，新北市房價所得比為12.75倍；也就是說，全國平均買房要9年不吃不喝，雙北更難，台北市要15年、新北市要將近13年，6都中僅台南市房價負擔相對合理。

「房價所得比」代表民眾要花多少年可支配所得，才能買到一戶住宅的數值。以本季全國房價所得比則為9.08倍為例，換算平均約等於9.08年不吃不喝才能買房。

營建署指出，雖然台北市與新北市的房價負擔能力相對較低，也就是買房難度較高，但雙北長期之房價負擔能力為相對穩定。其中，台北市貸款負擔率為61.54%，較上季些微增加0.03個百分點，較去年同季小幅減少2.36個百分點；房價所得比為15.00倍，較上季些微增加0.01倍，較去年同季小幅減少0.52倍。新北市貸款負擔率為52.30%，較上季些微增加0.11個百分點，較去年同季些微增加0.85個百分點；房價所得比為12.75倍，較上季些微增加0.03倍，較去年同季些微增加0.25倍。

營建署表示，與上季相較，本季整體實價登錄物件較上季減少，新成屋占比則較上季減少3.13個百分點，較去年同季減少3.60個百分點。本季整體實價登錄物件之中位數住宅面積與上季相近，中位數住宅總價同樣與上季相近，但住宅總價出現往價格區間兩端移動的情況，也就是中價位之物件減少，而第10分位、第90分位住宅總價之物件增加，只是變化幅度不大，是否會影響購屋負擔能力指標，值得後續觀察。

房價負擔能力指標中的貸款負擔率，其比例越大者，表示其房價負擔能力越低，依照不同比例區分為可合理負擔、略低、偏低、過低四種不同的房價負擔能力等級。

營建署表示，本次統計的20個縣市房價負擔能力，除了澎湖縣及台東縣樣本不足外，共有6個縣市達到可合理負擔等級，包含台南市、雲林縣、基隆市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣；10縣市屬於略低等級，包含台中市、彰化縣、新竹縣、高雄市、花蓮縣、桃園市、新竹市、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣；至於台北市、新北市之房價負擔能力則屬過低等級。

從長期趨勢來看，全國及縣市房價負擔能力變化趨勢相對穩定，且近一季全國與台中市、台南市及高雄市房價負擔能力均有所提升。

內政部營建署提醒，房價負擔能力資料中的房價所得比及貸款負擔率，其計算方式是參考國際慣例，並未針對坪數、房型、樓層、屋齡等房屋品質面向予以標準化。

(中時 )