首季房價所得比出爐 台北買房得15年不吃喝

第一季房價能力負擔指標（營建署提供）

友善列印
中時

內政部營建署於今天發布107年度第1季房價負擔能力指標統計成果。統計顯示，全國房價所得比則為9.08倍，較上季些微減少0.08倍。台北市房價所得比為15.00倍，新北市房價所得比為12.75倍；也就是說，全國平均買房要9年不吃不喝，雙北更難，台北市要15年、新北市要將近13年，6都中僅台南市房價負擔相對合理。

「房價所得比」代表民眾要花多少年可支配所得，才能買到一戶住宅的數值。以本季全國房價所得比則為9.08倍為例，換算平均約等於9.08年不吃不喝才能買房。

營建署指出，雖然台北市與新北市的房價負擔能力相對較低，也就是買房難度較高，但雙北長期之房價負擔能力為相對穩定。其中，台北市貸款負擔率為61.54%，較上季些微增加0.03個百分點，較去年同季小幅減少2.36個百分點；房價所得比為15.00倍，較上季些微增加0.01倍，較去年同季小幅減少0.52倍。新北市貸款負擔率為52.30%，較上季些微增加0.11個百分點，較去年同季些微增加0.85個百分點；房價所得比為12.75倍，較上季些微增加0.03倍，較去年同季些微增加0.25倍。

營建署表示，與上季相較，本季整體實價登錄物件較上季減少，新成屋占比則較上季減少3.13個百分點，較去年同季減少3.60個百分點。本季整體實價登錄物件之中位數住宅面積與上季相近，中位數住宅總價同樣與上季相近，但住宅總價出現往價格區間兩端移動的情況，也就是中價位之物件減少，而第10分位、第90分位住宅總價之物件增加，只是變化幅度不大，是否會影響購屋負擔能力指標，值得後續觀察。

房價負擔能力指標中的貸款負擔率，其比例越大者，表示其房價負擔能力越低，依照不同比例區分為可合理負擔、略低、偏低、過低四種不同的房價負擔能力等級。

營建署表示，本次統計的20個縣市房價負擔能力，除了澎湖縣及台東縣樣本不足外，共有6個縣市達到可合理負擔等級，包含台南市、雲林縣、基隆市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣；10縣市屬於略低等級，包含台中市、彰化縣、新竹縣、高雄市、花蓮縣、桃園市、新竹市、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣；至於台北市、新北市之房價負擔能力則屬過低等級。

從長期趨勢來看，全國及縣市房價負擔能力變化趨勢相對穩定，且近一季全國與台中市、台南市及高雄市房價負擔能力均有所提升。

內政部營建署提醒，房價負擔能力資料中的房價所得比及貸款負擔率，其計算方式是參考國際慣例，並未針對坪數、房型、樓層、屋齡等房屋品質面向予以標準化。

(中時 )

台中》小資男選基層里長 騎燈箱… 國民黨竹縣黨部主委陳見賢：林為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。