國民黨竹縣黨部主委陳見賢：林為洲對國民黨傷害很大

2018年08月01日 16:32 中時 莊旻靜

國民黨行動中常會1日下午在新竹縣議會地下室舉辦，主席吳敦義等人到場，黨部主委陳見賢致詞時，直接指出，立委林為洲近日行徑「對國民黨傷害很大」、「讓主席背很多黑鍋」，也消遣林為洲，指他現在天天上電視，民調高「只有柯文哲、吳音寧可以比」。

陳見賢表示，新竹縣的選情成為所有媒體的焦點，「因為林為洲每天上電視」。他也向台下出席的中常委表示，「你們在中央不了解地方」，但可以問新竹縣的朋友「林為洲在地方表現如何」。

陳見賢也說，很多人誤會他跟林為洲有仇，但他與林是國中同學，還在他參選議員時輔選，「怎麼會有仇？」陳見賢也說，「要哭的是我不是他」，他為第1屆地方黨部民選主委，還要發薪水，為了輔選也不再參選，但「林為洲還有立委可以做」，任期還有1年許。

陳見賢沉痛的說，林為洲「讓我們的黨受到很大的傷害、讓主席背很多黑鍋」，但他指出，林為洲不是最強，楊文科也不是最弱，最強的人選則是「國民黨提名的人」。

陳見賢也說，目前浮出檯面的新竹縣長參選人「我都很熟」，代表民進黨的鄭朝方的爸爸是鄭永金，曾被提名參選縣長4次，第5次參選還與民進黨結合，「讓我們情何以堪」；而林為洲1988年加入國民黨後，又加入民進黨、社民黨，又再入國民黨，如今違紀參選；而徐欣瑩很優秀，當年選立委時，國民黨全力輔選，讓她成為全國最高票立委，如今她自創黨派當主席，「是她不要我們，不是我們拋棄她」。

至於為何支持楊文科，陳見賢表示，因為楊可以帶給大家「看得見的未來」，他也告訴在場的國民黨員「不要怕」，「只要怕自己不夠強，因為他們3個都沒有很強」、「勝利一定是屬於我們的」。

新竹縣議會國民黨團副書記長賴江海也建議中央黨部，「要約束黨員」，他在政論節目上看到不分區立委不當發言，卻沒人去約束這些同志。賴江海指出，不分區立委不了解新竹縣的選情，發言不能代表新竹縣狀況，但因為這些言論讓主席背負責任，也讓媒體、民眾做錯的判斷。

(中時 )