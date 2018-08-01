可連續飛20小時 新航首架A350「加長版」客機出廠

2018年08月01日 16:14 中時電子報 李靖棠

據法國巴黎人報（Le Parisien）報導，航空大廠空中巴士集團（Airbus）日前宣佈，一架隸屬於新加坡航空（Singapore Airlines）、「加長航程版本」的新型A350 XWB完工出廠，將於數月檢查後交機。這架升級版的A350客機，最大的特色之一、就是它的超長續航力，能連續執飛20小時，成為新航未來超長跨洲航線的新戰力選擇之一。

所謂「XWB」型，就是超長航程（Ultra Long Range）的縮寫，也是A350機型中最新的版本，新航看上其飛行距離的特點，一口氣下訂7架XWB型的客機，未來將成為從新加坡出發、飛往美國洛杉磯（Los Angeles）、舊金山（San Francisco）或其他北美航站的首選機型。

All dressed-up to fly Ultra Long Range! Watch as the 1st ULR #A350 is decked out in @SingaporeAir’s livery. You'll soon be able to fly on the world’s longest commercial service (SIN-NYC); with the highest level of comfort and the quietest twin-aisle cabin for passengers and crew. pic.twitter.com/BquAbBrR65 — Airbus (@Airbus) 2018年7月31日

Making a late night appearance, here is @ChinaairlinesEN's latest #A350 with a very special livery! pic.twitter.com/aU1iZGqjsm — Airbus (@Airbus) 2018年7月27日

A350客機，是空巴新一代專供長途至超長途飛航的廣體客機，屬於現有的A330與A340機型的改良進行版本。2014年底首次交付卡達航空，隔年正式服役上線，此款客機分為800、900與1,000三型，最大飛航距離為15,000至16,000公里之間，而最大載客量則介於270至475人之間，與波音787系列成為市場兩大競爭對手。其中XWB版本，就是900與1,000兩型，包含華航與星宇航空麾下都擁有該型號的客機。

此外，空巴官方也透露，能不中斷飛行20小時的A350 XWB客機，不只是航程驚人、就連耗油程度也令人放心。透過科技協助、且可攜帶更大容量的燃油，讓耗油量降低的A350 XWB客機，能飛更遠的距離且不需額外加油。

(中時電子報)