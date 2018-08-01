托育政策今上路 不同調的雲林感謝中央沒要爺奶托育退場

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行政行政院擴大公共化托育政策於今天上路，原本期望藉此機會統一全國津貼標準，全台至少有包括雲林等6縣市制度與中央不同調；雲林縣長李進勇今受邀出席民進黨中常會報告亮點政策時，特別感謝中央體諒，強調雲林獨有的爺奶顧孫托育「加倍補助」對象不是父母，而是爺奶，沒有要求雲林縣政府踩煞車，強迫他們退場，雲林縣政府將會持續推動這項政策。

此外，中常委也關切公共化托育政策的行政契約回溯時程問題；身兼黨主席蔡英文總統當場要求新制要進行滾動式檢討，並強調民進黨執政老的小的都有照顧到，行政院秘書長卓榮泰也表示會隨時檢討。

民進黨發言人鄭運鵬中常會後轉述時指出，行政院秘書長卓榮泰在會中有說明公共化托育政策的大方向，是希望把財政負擔不起的部分縣市服務一次拉起來，不要變成各個縣市不平等的狀況。

由於新制今天上路後，有2個月的緩衝期，父母在2個月內和業者或保母簽約都可回溯申請補助。

鄭運鵬也轉述，有中常委在會中關切公共化托育政策的行政契約回溯時程問題，是否一定要在新制上路後的2個月內加入準公共化政策，補助才能回溯到8月1日，能不能放寬到年底前簽約加入準公共化政策者都能回溯到8月請領補助等。

卓榮泰表示，畢竟還是要有個時間方便作業，有要給行政部門一些壓力，之後也可以簽行政契約，只是補助不能回溯到8月1日。

蔡英文總統要求行政院對新制的托育政策要「隨時滾動式檢討」，由於剛聽完雲林縣政府的「長青食堂」政策與行政院的公共化托育政策後還開玩笑的說，「民進黨執政老的、小的都有照顧到。」

(中時 )

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