不到45歲更年期就來報到？出現6徵兆要當心

2018年08月01日 16:30 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

正值40年華，有幾次月經沒來，「懷孕」或許是第一個浮現的念頭；但也有另一種可能是：更年期提早報到。

根據美國衛生與公共服務部婦女健康辦公室統計，有1%的女性不到40歲就經歷過早性更年期，5%的女性在40～45歲早期更年期，而一般更年期會在45～55歲之間發生。

只要一整年月經都沒來，並排除懷孕、乳癌或是甲狀性功能亢進等狀況，就是進入更年期。

●6徵兆出現 可能是提早更年期

和正常更年期一樣，提早進入更年期也會出現下列6種徵兆，包含夜間盜汗、熱潮紅、陰道乾澀、骨質疏鬆、失眠、情緒起伏大。

荷爾蒙如雌激素會協助維持好的膽固醇，降低壞膽固醇，也會讓血管保有彈性，增加血流，降低血管壓力。因此當雌激素降低時，就會增加心臟疾病風險。

此外，荷爾蒙也扮演穩定情緒的角色，可以抑制交感神經，若是荷爾蒙分泌下降，引起副交感神經異常，就容易有較大的心情起伏。

美國耶魯大學醫學院教授茗金（Mary Jane Minkin）提到，尤其是40～45歲之間更年期就來臨的女性，荷爾蒙不足以維持身體正常運作下，應該要補充荷爾蒙。

臺北榮民總醫院婦女醫學部主任王鵬惠指出，正常來說，身體每天會產生100～200個單位（pg/ml）的荷爾蒙，更年期後則小於15個單位，明顯影響身體運作。

他建議，若是症狀45歲前就出現，建議可以找醫師協助，減緩不適感。

●更年期太早來 失去生育機會、身體難負荷

提早更年期有哪些壞處？除了更年期會有的不適症狀，還會限制懷孕的機會。茗金指出，如果你正好40歲計畫有個孩子，更年期卻提早報到，將是晴天霹靂的壞消息。

同時，這也會讓身體更吃不消。她指出，當45歲時，荷爾蒙的濃度比25歲還低，過程中身體會慢慢適應；但如果35歲時卵巢功能一下就往下掉，身體可能較難適應更年期症狀。

●為何更年期提早找上我？

醫學上目前對於早發更年期尚未找到明確原因，但有兩大指標卻要注意：基因遺傳，或是染色體結構異常。

這代表，當你的母親有更年期提早的現象，你也更有機會發生。而患有X染色體脆折症（fragile X syndrome）則是另一種可能。茗金指出，這種異常會讓寶寶出現智能障礙，產前婦女會做檢測先確認。

如果有卵巢功能提前衰竭的症狀，也會先檢查染色體確認。當出現早發性卵巢衰竭，不再分泌雌激素時，就會提前更年期。

即便有上述指標，但要診斷確認仍有難度，茗金認為，困難點在於要接受許多測試來分析荷爾蒙狀態。

當雌激素下降，腦下垂體分泌的其他荷爾蒙則會增加，目的在讓卵巢功能可以繼續運作。這也意味著，體內荷爾蒙會波動劇烈，讓診斷困難，得經過好幾次的測試才能確認，但一般人鮮少願意做。

確認是更年期之後，是否有需要接受荷爾蒙療法？王鵬惠認為，若很清楚知道是更年期，且症狀已經無法忍受，又願意接受荷爾蒙藥物，就適合使用。若是在45歲前就發生，也建議補充荷爾蒙，維持身體機能。

「這就跟感冒很不舒服，可以吃藥緩解快點好，或是選擇多喝水、多休息慢慢恢復，」王鵬惠指出，荷爾蒙療法在急性期時，能較快且有效地緩解不適。但荷爾蒙療法也非絕對必要，或是僅有的方式，建議可與專業醫師討論後再做決定。

他也強調，目前坊間有「荷爾蒙療法會導致癌症」的說法並不適當，因目前僅發現在長時間使用荷爾蒙療法下，可能增加乳癌風險，且同時會降低大腸直腸癌發生風險。

此外，荷爾蒙療法並不建議長期使用，只要緩解急性期不適後就可停止。一般使用時間不超過五年，有需要接受治療的女性朋友不用過度擔心。

●更年期是自然老化過程 並非疾病

「更年期是女性老化正常的過程，不需要用疾病的眼光看待。」王鵬惠表示，均衡飲食、睡眠充足、規律運動，都是緩解更年期不適的好方法。

以失眠來說，他會建議白天時就盡量維持清醒，多到外面走動，爬山、逛百貨公司都好，晚上會較容易入眠。不用刻意要求一定要睡滿8小時，只要該醒的時候，精神好就可以。

維持健康生活型態、放鬆心情，讓身體逐漸找到荷爾蒙減少後的平衡，必要時尋求醫師協助，就能順順度過更年期。

資料來源：Prevention

(中時電子報)